Финансы
Эхо МосквыКурс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
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Общество
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:04
Общество
Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.
Московский Комсомолец вчера в 23:31
Общество
В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним
Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Коммерсантъ 14:36
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
В интервью Fox News в ходе обсуждения возможного переименования баз господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
Технологии
Видеокамеры для насекомых создали в Вашингтонском университете
Камера очень легкая и не причинит насекомым неудобств.
RuNews24.ru 10:13
Политика
СМИ узнали о передаче задержанных в Ливии россиян Турции
Россияне Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были переданы Правительством национального согласия (ПНС) Ливии турецкой стороне, сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 15:18
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать в Украине
Как сообщает ToDay News Ufa, партнер группы «ГАЗ» на территории Украины дает «ГАЗелям» новые названия, после чего отпускает автомобили на украинский рынок под маркой бренда HDC.
ToDay News Ufa 09:38
Автоспорт
Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено перед Гран-при Венгрии
Пилоты "Формулы-1" не успели провести акцию против расизма перед стартом гонки Гран-при Венгрии, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 09:36
Футбол
«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России
Rambler News Service 08:27
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Renault вновь подала протест против Racing Point
Второй протест против автомобилей Racing Point после Гран-при Венгрии подала команда Renault, 19 июля сообщает официальный сайт «Формулы-1».
ИА Красная Весна 14:34
Футбол
Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна
После победы сине-бело-голубых над "Спартаком" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России болельщики "Зенита" вывесили баннер, на котором функционер изображен в роли героя сериала "Черное зеркало".
Газета.Ru 14:58
Футбол
«Барселона» разгромила «Алавес» в заключительном туре Примеры
В матче 38-го тура чемпионата Испании "Алавес" проиграл "Барселоне" со счётом 0:5. Встреча состоялась в Витории на стадионе "Мендисорроса".
Чемпионат 12:53
Гаджеты
Android-аналог системы AirDrop компания Google покажет уже в августе
Компания Google находится на завершающей стадии тестирования системы Nearby Share, которая, как и «яблочная» AirDrop, позволяет обмениваться файлами находящимся рядом гаджетам.
Faktom 11:21
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
Футбол
Легенда «Спартака» Мостовой дал неожиданную оценку судейству матча с «Зенитом»
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в полуфинальном матче Кубка России с "Зенитом" (1:2).
BetOn 15:25
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
Лондонский "Челси" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" в матче 1/2 финала Кубка Англии.
Газета.Ru 15:06
Футбол
Тедеско надеется остаться в «Спартаке» в следующем сезоне
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона.
Спорт день за днем 14:34
Политика
Лукашенко: Бабарико начал давать показания по делу «Белгазпромбанка»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико стал давать показания следствию после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства.
Взгляд.ру 14:59
Общество
Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
Национальная служба новостей вчера в 05:39
Общество
Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв
Христианские мозаики и фрески в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле будут закрыты шторами во время мусульманских молитв, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
РИА Новости 15:12
Наука
Преимущество варки кофе ультразвуком названо
ToDay News Ufa вчера в 07:34
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана
Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru вчера в 17:59
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия 09:37