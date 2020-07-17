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Общество Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином. 9

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