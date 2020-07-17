Финансы
RT на русскомКурс евро впервые с 4 мая превысил 82 рубля
В пятницу, 17 июля, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В середине дня курс евро рос на 0,7% и впервые с 4 мая достигал отметки 82,09 рубля. При этом курс доллара поднимался на 0,5% — до 71,89 рубля.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:26, Ашберн
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Кино
Okko запускает бесплатные показы фильмов о музеях и художниках
Мультимедийный сервис Okko запускает бесплатные показы фильмов о крупнейших музеях и выдающихся художниках.
BFM.ru 18:31
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Общество
Внучка королевы Елизаветы II сочеталась узами брака
По информации Букингемского дворца, в пятницу, 17 июля, внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж.
Вести.Ru 16:52
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news 14:23
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Игромания.ру 10:48
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news 15:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня 12:55
Космос
Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году
Аргументы и Факты 15 июля в 03:13
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Наука
Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов
Комары вида Aedes aegypti являются распространителями таких заболеваний, как вирус Зика, желтая лихорадка, чикунгунья, денге.
Evo-rus.com 02:49
Наука
Ученые подтвердили, что люди в Америке появились раньше, чем считалось
Ученые подтвердили, что окаменевшие фекалии, которые сохранились в пещерах Пэйсли на западе Соединенных Штатов, остались от людей, живших здесь более 12 200 лет назад, то есть до появления культуры Кловис.
Evo-rus.com 08:53
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 10:31
Общество
Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой
Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии.
REGNUM 05:58
Авто
В июне производство легковых автомобилей в России рухнуло на 24%
По итогам первых шести месяцев 2020 года показатель рухнул на 34,9%. С начала года в России выпущено 510 тысяч, в июне объем выпуска составил 104 тысяч легковых автомобилей.
Evo-rus.com 08:57
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 16:04
Общество
В столицу пришло «московское лето»
В столицу пришло «московское лето». Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС в субботу, 18 июля.
Мослента 19:03
Технологии
Взлом аккаунтов Twitter произошел при участии сотрудников соцсети
В ходе недавней хакерской атаки злоумышленники выманили у владельцев аккаунтов Twitter около 120 тысяч долларов.
Goroday.ru 15:33
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Футбол
РФС оштрафовал Карпина, Кикнадзе и Медведева
Комитет по этике РФС рассмотрел дела наставника «Ростова» Валерия Карпина, гендиректора «Зенита» Александра Медведева, а также гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 09:05
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15