Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая

Курс доллара превышает 72 рубля.
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Подробнее о событии

Доллар подорожал до 71,77 рубля

Профильвчера в 13:28

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.рувчера в 12:43

Курс доллара вырос до 72 рублей

ТАССвчера в 11:05

Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей

Росбалтвчера в 11:59

Рубль ускоряет падение перед выходными: доллар уже по 72 рубля, евро дороже 82 рублей

ПРАЙМвчера в 11:14

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Рамблервчера в 05:21

Курс рубля снизился к доллару и евро в начале торгов пятницы

Интерфаксвчера в 03:36
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Футбол

Рамос спародировал походку Макгрегора, ирландец отреагировал

Metaratings 17:28
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 20:42
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Экономика

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия вчера в 15:13
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Экономика

Жириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
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Армия и оружие

Азербайджан обстрелял позиции Армении 120 раз за сутки

Ованнисян заявил, что со стороны Азербайджана за минувшие сутки зафиксировано 120 случаев нарушения режима прекращения огня.
ИА Красная Весна вчера в 06:26
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Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
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Общество

Несанкционированная свалка в Ингушетии загорелась на площади 3 га

Известия 19:34
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1,1K
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

РБК 08:13
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
2K
Политика

Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт

В чем Баку видит причину эскалации Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
РБК 03:01
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Космос

В NASA предупредили об опасном приближении к Земле астероида

Несмотря на столь близкое приближение, ученые заверили, что ES4 2011 года не представляет большой угрозы из-за своего маленького диаметра.
Суть событий 10:14
3
Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
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Технологии

Эксперт рассказал, когда в РФ заработают eSIM карты

Замена обычных сим-карт на виртуальные eSIM приобретёт в России массовый характер лишь тогда, когда государство найдёт способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями.
News.ru 20:06
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Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ вчера в 09:36
72
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
5,1K
Кино

В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер

Предстоящий сериал будет всецело посвящен истории Оби-Ван Кеноби, а именно его жизни после изгнания на Татуин, где он осмысливает свою роль в падении Республики.
Российская газета вчера в 04:47
1
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
349
Армия и оружие

Под Петербургом началась проверка боеготовности военнослужащих

Как сообщалось, в России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил.
Газета.Ru 20:29
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
617
Авто

Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей

Сразу 18,5 тысяч Hyundai Santa Fe (CM) попали под отзыв в связи с существующим риском короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.
Gazeta.SPb 10:21
35
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии

Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
1K
Авто

Новый Haval H6 отличился эффектным салоном и алюминиевым шасси

В третьем поколении модель увеличилась в размерах, отличилась шасси с широким использованием алюминия, обзавелась новым турбомотором 2.0 и удивила эффектным салоном.
Motor 11:18
3
Игры

Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch

Goroday.ru 17:38
6
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
2,4K
Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается отсрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com 15:12
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Армия и оружие

Пентагон пояснил слова Трампа по поводу разрабатываемой в США ракеты

Слова президента США Доналда Трампа о разработке гиперзвуковой ракеты пояснил представитель Пентагона.
Народные новости вчера в 01:35
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