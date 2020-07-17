Финансы
КоммерсантъБиржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая Впервые с начала мая биржевой курс евро превысил уровень 82 руб./€. Одновременно курс доллара приблизился к уровню 72 руб./$.
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Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Наука
Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана
Российская газета 05:58
Футбол
Зенит — Спартак 2:1
RT на русском 13:26
Футбол
«Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера» в матче АПЛ
Лондонский "Тоттенхэм" принял на своём поле "Лестер".
Ореанда-Новости 13:26
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации Александра Лукашенко.
Коммерсантъ 13:21
Политика
Эрдоган посетил собор Святой Софии
Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями.
РИА Новости 13:04
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru 17 июля в 05:24
Футбол
Юрий Семин может возглавить «Урал» после отставки Парфенова
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассматривается в качестве потенциального наставника екатеринбургского "Урала".
Вести.Ru 13:16
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Речь идет о случаях уклонения от выплаты алиментов одним из биологических родителей ребенка. Об этом сообщает портал OKA.fm.
Live24 07:31
Политика
Офицера ВМС США арестовали за передачу секретной информации россиянину
Полит.ру вчера в 10:40
Кино
Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
News.ru вчера в 07:19
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Автоспорт
Глава FIA Тодт рассказал о недавней встрече с Шумахером
RT на русском 03:13
Общество
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа, но вводится ряд послаблений, касающихся организованного выезда детских групп на отдых.
Российская газета 11:59
Общество
Тихановская проводит в Минске первый предвыборный митинг
РИА Новости 12:04
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Политика
Американский писатель предсказывает военный переворот в США
Книга оказалась пророческой: протесты против расизма в США могут перерасти в нечто большее.
Комсомольская правда 17 июля в 07:24
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета вчера в 18:17
Футбол
Месси побил рекорд Хави по числу голевых передач за сезон в Примере
Капитан "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего одноклубника Хави по количеству голевых передач в одном сезоне чемпионата Испании.
Газета.Ru 12:25
Политика
Меркель не исключает, что саммит ЕС закончится безрезультатно
Канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что лидеры ЕС не достигнут соглашения по плану восстановления экономики после пандемии на третий день саммита.
Коммерсантъ 04:23
Шоу-бизнес
Подольская шокировала фанатов новым имиджем
Life.ru вчера в 06:47
Происшествия
Выходец из Руанды задержан по делу о пожаре в соборе Нанта
Полицейские задержали 39-летнего выходца из Руанды в рамках расследования дела о преднамеренном поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте (департамент Атлантическая Луара) на западе Франции.
Российская газета 06:49
Общество
В Ростовской области оползень разрушил захоронение жертв холокоста
Мемориал "Жертвам фашизма" был открыт в 1975 году. Это самое большое место захоронения жертв холокоста в России.
Газета.Ru 12:25
Происшествия
Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 12:14
Автоспорт
Квят остался недоволен итогами Гран-при Венгрии
Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии.
Metaratings 13:11
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Происшествия
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22