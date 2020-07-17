с чего всё началось

Курс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая

Политика The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом. 69

Политика Аналитик объяснил отказ Евросоюза жертвовать «Северным потоком — 2» Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.

Происшествия Два грузовика столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве Два грузовика перевернулись после столкновения друг с другом на Нижегородской эстакаде в Москве.

Футбол «Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.

Происшествия Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 425

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 98

Общество Часть россиян получит дополнительные 3 тысячи рублей от государства По три тысячи рублей будет выплачено как в текущем месяце, так и в следующем. Уточняется, что 3 тысячи рублей - сумма на одного ребенка. 3