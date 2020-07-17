Финансы
Эхо МосквыКурс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
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Курс доллара расчетами «завтра» на 20:36 мск пятницы вырос на 33 копейки — до 71,86 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 82,21 рубля, Эта информация следует из данных торгов на сайте Московской биржи 17 июля.Известия17 июля в 14:19
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Рубль вечером активно дешевеет к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными
Финмаркет17 июля в 12:41
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Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
РИА Новости вчера в 08:05
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РИА Новости вчера в 18:05
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Известия вчера в 15:47
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The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
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Спорт
40 лет назад начались XXII летние Олимпийские игры
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
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Intel готовит более доступный 10-ядерный процессор для сокета LGA 1200. Core i9-10850K будет чуть замедленной версией Core i9-10900K
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iXBT.com 16 июля в 15:51
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Нева Спорт вчера в 21:27
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В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv вчера в 09:20
Политика
Аналитик объяснил отказ Евросоюза жертвовать «Северным потоком — 2»
Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.
News.ru вчера в 20:33
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Два грузовика столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве
Два грузовика перевернулись после столкновения друг с другом на Нижегородской эстакаде в Москве.
ТАСС 01:33
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iReactor 17 июля в 09:13
Общество
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Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
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Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
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Политика
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Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
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Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
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ИА Красная Весна вчера в 11:22
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Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru вчера в 02:53
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
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Ученые рассказали о формировании нового океана
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Армия и оружие
Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках
Lenta.ru вчера в 16:11
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В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году
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Общество
Часть россиян получит дополнительные 3 тысячи рублей от государства
По три тысячи рублей будет выплачено как в текущем месяце, так и в следующем. Уточняется, что 3 тысячи рублей - сумма на одного ребенка.
Южный Федеральный 00:08
Футбол
«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе
«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
Sports.ru вчера в 09:55