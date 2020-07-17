Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая

Курс доллара превышает 72 рубля.
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с чего всё началось
Курс доллара расчетами «завтра» на 20:36 мск пятницы вырос на 33 копейки — до 71,86 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 82,21 рубля, Эта информация следует из данных торгов на сайте Московской биржи
 17 июля.
Известия17 июля в 14:19

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Курс доллара вырос до 72 рублей

Взгляд.ру17 июля в 11:18

Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с 7 июля

RT на русском17 июля в 11:12

Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей

Росбалт17 июля в 11:59

Рубль вечером активно дешевеет к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными

Финмаркет17 июля в 12:41

Курс доллара вырос до 72 рублей

ТАСС17 июля в 11:05

Курс доллара взлетел до 72 рублей

Газета.Ru17 июля в 11:14

Курс рубля снизился к доллару и евро в начале торгов пятницы

Интерфакс17 июля в 03:36
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Армия и оружие

Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Политическая Экспертиза вчера в 12:13
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости вчера в 08:05
138
Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

РИА Новости вчера в 18:05
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Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
2
Политика

The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
69
Спорт

40 лет назад начались XXII летние Олимпийские игры

RT на русском 00:20
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК вчера в 18:46
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Гаджеты

Intel готовит более доступный 10-ядерный процессор для сокета LGA 1200. Core i9-10850K будет чуть замедленной версией Core i9-10900K

Учитывая мизерную разницу в частотах и разблокированный множитель, вероятно, Core i9-10850K будет более оптимальной покупкой.
iXBT.com 16 июля в 15:51
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Футбол

«Урал» сыграет с «Химками» в полуфинале Кубка России по футболу

Нева Спорт вчера в 21:27
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

РБК 01:21
290
Политика

В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»

Piter.tv вчера в 09:20
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Политика

Аналитик объяснил отказ Евросоюза жертвовать «Северным потоком — 2»

Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.
News.ru вчера в 20:33
Происшествия

Два грузовика столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве

Два грузовика перевернулись после столкновения друг с другом на Нижегородской эстакаде в Москве.
ТАСС 01:33
Футбол

Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет

iReactor 17 июля в 09:13
2
Общество

Ещё 52 случая заражения коронавирусом выявили в Кузбассе

За минувшие сутки в Кузбассе подтверждено 52 случая заражения COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.
Аргументы и Факты - Кузбасс 00:55
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Футбол

«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана

Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru вчера в 17:59
Происшествия

Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест

Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Политика

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
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Политика

Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru вчера в 02:53
8
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости вчера в 15:20
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Наука

Ученые рассказали о формировании нового океана

РИА Новости 01:44
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Армия и оружие

Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках

Lenta.ru вчера в 16:11
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Культура

Актриса «Убойной силы» Макарова умерла на 46 году жизни

NewInform вчера в 23:47
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Финансы

В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году

В ПФР пообещали жителям России значительный рост пенсий к 2023 году.
Evo-rus.com 00:44
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Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM вчера в 00:47
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Политика

Рэпер Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие 19 июля

Известия 00:20
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Общество

Часть россиян получит дополнительные 3 тысячи рублей от государства

По три тысячи рублей будет выплачено как в текущем месяце, так и в следующем. Уточняется, что 3 тысячи рублей - сумма на одного ребенка.
Южный Федеральный 00:08
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Футбол

«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе

«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
Sports.ru вчера в 09:55
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