Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Смотрите также
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Сомнолог рассказала о пользе проветриваний для здорового сна
Пранкер Вован объяснил отзыв польских дипломатов при ООН
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет
Актриса «Убойной силы» Макарова умерла на 46 году жизни
Фильм «Грейхаунд» с Хэнксом побил рекорд по просмотрам на Apple TV
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Врачи назвали неподходящую для вакцинации от коронавируса группу людей
Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях
В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля. Курс европейской валюты к 12:01 мск торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая этого года, передает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии