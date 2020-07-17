Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля. Курс европейской валюты к 12:01 мск торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая этого года, передает ТАСС.