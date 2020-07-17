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Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля. Курс европейской валюты к 12:01 мск торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая этого года, передает ТАСС.В источнике
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Доллар подорожал до 71,77 рубля

Профиль17 июля в 13:28
ПРАЙМ

Рубль заметно снижается к доллару и евро на ряде негативных драйверов

ПРАЙМ17 июля в 14:08
Банки.ру

Биржевой курс евро превысил 82 рубля

Банки.ру17 июля в 05:20
Рамблер

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Рамблер17 июля в 05:21
Интерфакс

Курс рубля снизился к доллару и евро в начале торгов пятницы

Интерфакс17 июля в 03:36
ТАСС

Курс доллара вырос до 72 рублей

ТАСС17 июля в 11:05
Expert.ru

Курс доллара может сильно удивить

Expert.ru16 июля в 00:45
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Рэпер Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие 19 июля

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшихся в качестве независимого кандидата для участия в выборах президента США, проведет первое мероприятие своей предвыборной кампании в Южной Каролине в воскресенье, 19 июля.
Известия00:20
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Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 11:22
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