Финансы
КоммерсантъБиржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
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Происшествия
В Воронежской области в ДТП погибли три человека
REGNUM вчера в 07:44
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости 17 июля в 07:58
Общество
Эксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки
Вакцинация от коронавирусной инфекции не станет препятствием для других прививок, в том числе сезонных.
Известия 01:19
Космос
Жители России смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Россиянам представится возможность узреть парад планет, рассказал астроном Джеффри Хант на своем сайте.
iReactor вчера в 10:53
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29
Шоу-бизнес
Утяшева показала, с кем Харламов проводит время
На фото Утяшева фланирует с хореографом шоу «Танцы» на ТНТ Екатериной Решетниковой.
News.ru 00:59
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости 17 июля в 16:32
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета вчера в 18:17
Политика
Участки для голосования на парламентских выборах открылись в Сирии
В 7:00 (совпадает с мск) в стране открылись более 7 тыс. избирательных участков, сообщает ТАСС.
Известия 00:40
Космос
Ученые уменьшили возраст Луны на 85 миллионов лет
РИА ОмскПресс 16 июля в 15:52
Общество
В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19
REGNUM вчера в 00:47
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Общество
Названо негативное последствие жары для здоровья
Lenta.ru 01:58
Армия и оружие
Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе
Армия Армении с 12 июля уничтожила три танка Вооруженных сил Азербайджана в ходе боев на армяно-азербайджанской границе.
Lenta.ru 03:27
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтверждения извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от украинского президента Владимира Зеленского подтвердить свои принесённые ранее извинения.
RT на русском вчера в 22:45
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv вчера в 03:43
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Здоровье
Астраханский Минздрав дал комментарий по COVID-19
Именно поэтому в Астраханской области сравнительно небольшая смертность от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального профильного ведомства.
Астрахань.Ру 01:50
Происшествия
В Нанте задержали подозреваемого после пожара в соборе
Французская полиция задержала одного человека в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 03:28
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала совет Филлипу Киркорову о секрете семейного счастья
Подписчики посчитали, что в ней звезда дала совет семейного счастья Филиппу Киркорову.
Актуальные Новости вчера в 14:50
Общество
За сутки в Саратовской области выявлено 97 случаев коронавируса
Сегодня, 19 июля в Саратовской области выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом — за сутки диагноз подтвердился у 97 человек, в том числе у одного ребёнка (возраст до 14 лет).
Саратов.Экспресс 03:28
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Кино
Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»
Evo-rus.com 17 июля в 07:27