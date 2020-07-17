Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая

Курс доллара превышает 72 рубля.
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Курс доллара достиг 72 рублей впервые за 10 дней

Экономика сегодня17 июля в 11:11

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру17 июля в 12:43

Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с 7 июля

RT на русском17 июля в 11:12

Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей

Росбалт17 июля в 11:59

Рубль продолжил снижение к доллару и евро

Известия17 июля в 14:19

Рубль заметно снижается к доллару и евро на ряде негативных драйверов

ПРАЙМ17 июля в 14:08

Курс рубля снизился к доллару и евро в начале торгов пятницы

Интерфакс17 июля в 03:36
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Происшествия

Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии

Известия 16:03
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Футбол

«Динамо» окажется в Лиге Европы, если «Зенит» завоюет Кубок России

Финал Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится 25 июля в Екатеринбурге.
ProstoProSport 16:32
Армия и оружие

В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 17:01
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Футбол

Сульшер оценил игру Де Хеа в матче Кубка Англии против «Челси»

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил игру вратаря команды Давида Де Хеа в матче 1/2 финала Кубка Англии против лондонского "Челси", передает 101 Great Goals.
Газета.Ru 17:08
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
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Общество

В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику

Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
ТАСС 06:07
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Происшествия

Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
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Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Игры

Инсайдеры вновь сообщили о возможном выходе ПК-версии God of War

REGNUM 11:31
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM 12:54
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
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Общество

В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РБК 14:45
4
Авто

Назвали пять причин отказаться от покупки автомобиля с вариатором

SpeedMe 06:44
1
Авто

Продажи автомобилей Lada в Европе в июне упали на 11,7%

Tvoe-avto.com 06:18
32
Происшествия

В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома

РИА Новости 12:22
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Шоу-бизнес

Джиган поправился до 110 кг на карантине

Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов.
Актуальные Новости 07:40
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Экономика

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК 13:57
20
Футбол

Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА

По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news 10:21
3
Футбол

«Зенит» показал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

Metaratings 14:44
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
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Космос

Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли

Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы 16 июля в 02:59
Общество

Команда «Формулы-1» Renault вновь подала протест против Racing Point

Второй протест против автомобилей Racing Point после Гран-при Венгрии подала команда Renault, 19 июля сообщает официальный сайт «Формулы-1».
ИА Красная Весна 14:34
Армия и оружие

ЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в черное море эсминцем США

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», - цитирует сообщение ТАСС.
Известия 16:40
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Культура

Продюсеры «Ходячих мертвецов» сообщили новости о фильме про Рика Граймса

Лос-Анджелес, США, 19 июля 2020, 20:41 — REGNUM Создатели полнометражной картины про героя сериала «Ходячие мертвецы» Рика Граймса рассказали о том, как идёт реализация проекта.
REGNUM 13:41
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Авто

Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition

Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
Letnews.ru 03:09
19
Футбол

«Реал» упустил победу над «Леганесом» в матче Примеры

В матче 38-го тура чемпионата Испании «Леганес» и мадридский «Реал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке».
Чемпионат 17:02
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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