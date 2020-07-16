Финансы
Эхо МосквыКурс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
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Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтверждения извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от украинского президента Владимира Зеленского подтвердить свои принесённые ранее извинения.
RT на русском вчера в 22:45
Общество
В Югре за сутки выявили 237 заражений коронавирусом
Ханты-Мансийск, 19 июля 2020, 09:24 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:24
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева впервые показала взрослого сына
Недавно молодому человеку исполнилось 25 лет. К слову, Лазарева поделилась не только свежими снимками, но и архивными.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:13
Политика
В конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Piter.tv 17 июля в 13:43
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 10
Компания Microsoft официально заявила, что проблемы с интернет-соединением в новой версии Windows 10 (2004 / May 2020 Update) возникают по вине производителя.
NewInform 02:55
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Фигуристка Екатерина Александровская, которая ушла из жизни 18 июля, с января лечилась от эпилепсии.
ТАСС Спорт вчера в 09:54
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 17 июля в 05:24
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета вчера в 10:58
Армия и оружие
Офицеры-танкисты сдали зачёты по боевой подготовке на новых танках Т-72Б3М
Офицерские экипажи танковой дивизии Центрального военного округа впервые проводят контрольные стрельбы на модернизированных танках.
Телеканал Импульс вчера в 09:10
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
Происшествия
Четыре пешехода сбил Nissan на парковке в Волгоградской области
После полуночи 35-летний водитель за рулем Nissan Almera ехал по парковке со стороны улицы генерала Карбышева.
Блокнот Волгоград 02:58
Армия и оружие
Украинский военный перешел на сторону ДНР
В 2018 году украинские силовики расстреляли военнослужащего Дмитрия Украинского, который пытался перейти на сторону ДНР, однако ошибся с маршрутом.
Взгляд.ру вчера в 09:21
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова
Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
Общество
Эксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки
Вакцинация от коронавирусной инфекции не станет препятствием для других прививок, в том числе сезонных.
Известия 01:19
Футбол
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении команды в полуфинальном матче Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2). — Мы выступили не очень хорошо.
Матч ТВ 02:23
Авто
Haval презентовал обновленный логотип бренда
Бренд Haval презентовал свой новый логотип, который сменился в очередной раз.
Picsnews.net вчера в 12:22
Музыка
Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»
Рок-группа "Машина времени" в воскресенье исполнит главные за свою полувековую историю песни на парковке московского спорткомплекса "Лужники" в рамках концертной серии Live & Drive для зрителей на автомобилях и мотоциклах.
ТАСС вчера в 17:14
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru вчера в 08:25
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Футбол
Ультрас «ПСЖ» решили бойкотировать финал Кубка Франции
Немыслимо было, чтобы мы сортировали их между нашими членами и участвовали в этих финалах без всего парижского народа.
Sport24.ru 00:59
Наука
Шведские ученые разработали метод по обнаружению преддиабета
Ученые из Университета Гетеборга заявили, что между уменьшением таких микроорганизмов и развитием диабета есть связь.
Evo-rus.com 02:48
Общество
Стало известно, когда в России обычные сим-карты заменят виртуальными
Подчеркивается, что e-sim карты уже работают в США и некоторых европейских странах. В России тоже предлагалось ввести виртуальные сим-карты.
АБН 02:23
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июля выявлено 97 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:52
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29