Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая

Курс доллара превышает 72 рубля.
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Подробнее о событии

Доллар подорожал до 71,77 рубля

Профиль17 июля в 13:28

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру17 июля в 12:43

Курс доллара может сильно удивить

Expert.ru16 июля в 00:45

Рубль заметно снижается к доллару и евро на ряде негативных драйверов

ПРАЙМ17 июля в 14:08

Курс доллара вырос до 72 рублей

ТАСС17 июля в 11:05

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Рамблер17 июля в 05:21

Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с 7 июля

RT на русском17 июля в 11:12
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтверждения извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от украинского президента Владимира Зеленского подтвердить свои принесённые ранее извинения.
RT на русском вчера в 22:45
1,5K
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Lenta.ru 03:04
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Общество

В Югре за сутки выявили 237 заражений коронавирусом

Ханты-Мансийск, 19 июля 2020, 09:24 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:24
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Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева впервые показала взрослого сына

Недавно молодому человеку исполнилось 25 лет. К слову, Лазарева поделилась не только свежими снимками, но и архивными.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:13
14
Политика

В конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Piter.tv 17 июля в 13:43
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Интернет

Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 10

Компания Microsoft официально заявила, что проблемы с интернет-соединением в новой версии Windows 10 (2004 / May 2020 Update) возникают по вине производителя.
NewInform 02:55
13
Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
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Фигурное катание

Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии

Фигуристка Екатерина Александровская, которая ушла из жизни 18 июля, с января лечилась от эпилепсии.
ТАСС Спорт вчера в 09:54
2
Экономика

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 17 июля в 05:24
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Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

Российская газета вчера в 10:58
12
Армия и оружие

Офицеры-танкисты сдали зачёты по боевой подготовке на новых танках Т-72Б3М

Офицерские экипажи танковой дивизии Центрального военного округа впервые проводят контрольные стрельбы на модернизированных танках.
Телеканал Импульс вчера в 09:10
Наука

Ученые сообщили про формирование нового океана

REGNUM 02:46
145
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

РБК вчера в 22:39
21
Армия и оружие

NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
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Происшествия

Четыре пешехода сбил Nissan на парковке в Волгоградской области

После полуночи 35-летний водитель за рулем Nissan Almera ехал по парковке со стороны улицы генерала Карбышева.
Блокнот Волгоград 02:58
Армия и оружие

Украинский военный перешел на сторону ДНР

В 2018 году украинские силовики расстреляли военнослужащего Дмитрия Украинского, который пытался перейти на сторону ДНР, однако ошибся с маршрутом.
Взгляд.ру вчера в 09:21
13
Общество

Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова

Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
24
Общество

Эксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки

Вакцинация от коронавирусной инфекции не станет препятствием для других прививок, в том числе сезонных.
Известия 01:19
210
Футбол

Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении команды в полуфинальном матче Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2). — Мы выступили не очень хорошо.
Матч ТВ 02:23
Авто

Haval презентовал обновленный логотип бренда

Бренд Haval презентовал свой новый логотип, который сменился в очередной раз.
Picsnews.net вчера в 12:22
2
Музыка

Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»

Рок-группа "Машина времени" в воскресенье исполнит главные за свою полувековую историю песни на парковке московского спорткомплекса "Лужники" в рамках концертной серии Live & Drive для зрителей на автомобилях и мотоциклах.
ТАСС вчера в 17:14
10
Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости вчера в 15:20
1K
Политика

The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
148
Наука

Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые

RuNews24.ru вчера в 08:25
11
Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета 17 июля в 23:05
8
Футбол

Ультрас «ПСЖ» решили бойкотировать финал Кубка Франции

Немыслимо было, чтобы мы сортировали их между нашими членами и участвовали в этих финалах без всего парижского народа.
Sport24.ru 00:59
Наука

Шведские ученые разработали метод по обнаружению преддиабета

Ученые из Университета Гетеборга заявили, что между уменьшением таких микроорганизмов и развитием диабета есть связь.
Evo-rus.com 02:48
2
Общество

Стало известно, когда в России обычные сим-карты заменят виртуальными

Подчеркивается, что e-sim карты уже работают в США и некоторых европейских странах. В России тоже предлагалось ввести виртуальные сим-карты.
АБН 02:23
5
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июля выявлено 97 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:52
1,3K
Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29
31
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