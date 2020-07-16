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Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтверждения извинений Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от украинского президента Владимира Зеленского подтвердить свои принесённые ранее извинения. 1,5K

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Футбол Ультрас «ПСЖ» решили бойкотировать финал Кубка Франции Немыслимо было, чтобы мы сортировали их между нашими членами и участвовали в этих финалах без всего парижского народа.

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