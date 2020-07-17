Финансы
КоммерсантъБиржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
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Армия и оружие
Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon
NewInform вчера в 03:23
Здоровье
Сургутянка рассказала, как лежала в СОКБ с отрицательным тестом
Жительница Сургута, пожелавшая не называть своего имени, рассказала журналистам СургутИнформ-ТВ, как попала в инфекционный госпиталь на базе СОКБ и как проходила там лечение.
СургутИнформТВ 08:55
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Энергетика
С 1 августа цена на газ для населения повысится на 3%
С 1 августа цены на газ для населения повысятся на 3%. Об этом свидетельствует опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
МонаВиста 17 июля в 04:03
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Общество
В Свердловской области 20 июля ожидаются дождь и сильный ветер
Уральский меридиан 06:54
Космос
Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию
Американское Министерство обороны уже подписало контракт с компанией Sierra Nevada Corporation, в котором прописаны условия модернизации грузового модуля Shooting Star под экспериментальную космическую станцию.
Evo-rus.com 02:16
Общество
Россияне заинтересовались земельными участками в Арктике и на Севере
Земельные участки предоставят только на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, а также республиках Коми и Карелия.
РБК 02:00
Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.
Вести.Ru 09:11
Экономика
В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году
Рост социальных выплат будет обеспечен за счет ежегодной индексации Проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия россиян составит 19283 рубля.
Pro Город НН 08:50
Общество
На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока
«Сегодня, 19 июля, в 11:08 в реактор была загружена первая тепловыделяющая сборка — начался физический пуск энергоблока № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС», — сказано в публикации.
РБК 07:42
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Здоровье
245 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 245 человек.
Уральский меридиан 03:48
Кино
Сериал по мотивам романа «Дивный новый мир» вышел на экраны
Стриминговый сервис Peacock показал на телевизионных экранах сериал по мотивам одноименного романа английского писателя Олдоса Хаксли "Дивный новый мир".
Экономика сегодня 08:21
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Гаджеты
AMD показала, насколько видеокарты Navi быстрее аналогов NVIDIA
Игромания.ру 04:49
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета вчера в 10:58
Космос
Объявлены победители конкурса «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA»
NASA собирается использовать полученные идеи для миссии «Артемида», которая запланирована на 2024 год.
Naked Science 17 июля в 05:05
Общество
Путин распорядился провести юридический форум в Петербурге в 2021 году
Президент Владимир Путин распорядился провести Петербургский международный юридический форум в мае 2021 года.
РБК 09:32
Политика
Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав
Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
РБК 03:36
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
ToDay News Ufa 08:34
Происшествия
Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск
Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева.
Газета.Ru 07:26
Игры
God of War может выйти на ПК в августе
Cyber.sports.ru 08:07
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa 02:40
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенного в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае быстрого потенциального покупателя Хштоян готовс сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания вчера в 11:20