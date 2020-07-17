Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая

Курс доллара превышает 72 рубля.
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Курс доллара вырос до 72 рублей

ТАСС17 июля в 11:05

Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей

Росбалт17 июля в 11:59

Курс доллара достиг 72 рублей впервые за 10 дней

Экономика сегодня17 июля в 11:11

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру17 июля в 12:43

Рубль заметно снижается к доллару и евро на ряде негативных драйверов

ПРАЙМ17 июля в 14:08

Курс рубля снизился к доллару и евро в начале торгов пятницы

Интерфакс17 июля в 03:36

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Рамблер17 июля в 05:21
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

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Футбол

«Зенит» вышел в финал Кубка России

"Зенит" едет в Екатеринбург, а "Спартак" летит в Казань готовиться к матчу 30-ого тура с казанским "Рубином".
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
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Политика

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах.
BFM.ru 14:58
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия 14:08
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Футбол

Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что он принял отставку главного тренера Дмитрия Парфёнова.
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Футбол

«Монако» назначил Ковача главным тренером клуба

"Монако" объявил о назначении Нико Ковача главным тренером команды. "Монако" рад сообщить о назначении Ковача.
Газета.Ru 14:51
Футбол

Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна

После победы сине-бело-голубых над "Спартаком" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России болельщики "Зенита" вывесили баннер, на котором функционер изображен в роли героя сериала "Черное зеркало".
Газета.Ru 14:58
Политика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
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Футбол

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии

В полуфинальном матче Кубка Англии лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1 и вышел в финал.
Чемпионат 15:05
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Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
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Политика

Лукашенко: Бабарико начал давать показания по делу «Белгазпромбанка»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико стал давать показания следствию после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства.
Взгляд.ру 14:59
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме

Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
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Шоу-бизнес

Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
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Общество

В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
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Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

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Политика

Эрдоган посетил собор Святой Софии

РИА Новости 13:04
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Футбол

«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов.
РИА Новости 14:49
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Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53
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Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску осудила внезапную проверку российских войск, начатую Москвой.
Газета.Ru 13:07
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Общество

Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала

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ПНС Ливии передало двух задержанных россиян Турции

Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Турции двух задержанных в 2019 году россиян.
Известия 14:59
Политика

Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»

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Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

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Квят остался недоволен итогами Гран-при Венгрии

Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии.
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил тайно стали родителями во второй раз

В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
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