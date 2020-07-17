Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая

Курс доллара превышает 72 рубля.
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

Рубль продолжил снижение к доллару и евро

Известия17 июля в 14:19

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру17 июля в 12:43

Курс рубля снизился к доллару и евро в начале торгов пятницы

Интерфакс17 июля в 03:36

Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей

Росбалт17 июля в 11:59

Курс доллара достиг 72 рублей впервые за 10 дней

Экономика сегодня17 июля в 11:11

Рубль заметно снижается к доллару и евро на ряде негативных драйверов

ПРАЙМ17 июля в 14:08

Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с 7 июля

RT на русском17 июля в 11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Культура

Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая

РИА Новости 17 июля в 23:31
3
Здоровье

Завотделением больницы в Челябинске скончалась от коронавируса

Росбалт 12:59
37
Общество

Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19

Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
974
Политика

Эрдоган посетил собор Святой Софии

Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями.
РИА Новости 13:04
17
Общество

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
1
Футбол

АЕК Карреры не пробился в Лигу чемпионов

АЕК, набрав 69 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.
Чемпионат 15:40
Шоу-бизнес

Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»

Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
87
Футбол

Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 14:07
1
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
385
Политика

Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском 15:32
3
Экономика

Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

По информации источника, выплаты предназначены для бизнесменов. Речь идет о сумме в размере 15 тыс. рублей.
Лезги газет 15:36
325
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
516
Политика

МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии

МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены.
ТАСС 15:57
5
Общество

The Last of Us: Part II стала самой продаваемой игрой июня в США

Игромания.ру 17 июля в 09:20
4
Экономика

Акции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

По итогам текущего года ожидается, что производители перчаток сообщат о росте выручки более чем на 100%.
Компания 12:28
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
380
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
2,4K
Политика

Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко

Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус 13:49
139
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
113
Авто

Названы самые ожидаемые российские автоновинки 2020 года

Lada Vesta является самой ожидаемой новинкой на российском рынке автомобилей.
ToDay News Ufa 15:32
19
Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Автоновости дня 17 июля в 06:10
21
Происшествия

Выходец из Руанды задержан по делу о пожаре в соборе Нанта

Полицейские задержали 39-летнего выходца из Руанды в рамках расследования дела о преднамеренном поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте (департамент Атлантическая Луара) на западе Франции.
Российская газета 06:49
58
Футбол

Мещеряков - о выходе «Локомотива» в ЛЧ: Под руководством Николича семь матчей и ни одного поражения, выводы можно сделать

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов со второго места в чемпионате России.
Спорт день за днем 16:19
Общество

В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
68
Здоровье

245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

На 19 июля в Свердловской области у 17 789 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 03:56
1,4K
Политика

Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским министров Сергеем Лавровым рассказал, что Соединенные Штаты лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.
ToDay News Ufa 09:24
270
Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 17 июля в 06:53
21
Футбол

«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ

РИА Новости 15:46
Происшествия

Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше

Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 12:15
20
Происшествия

В Волгограде нашли останки убитого четыре года назад мужчины

Останки жителя Саратова, убитого четыре года назад, обнаружили на пустыре на севере Волгограда, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
ТАСС 07:10
29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное