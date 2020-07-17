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Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 113

Общество В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу. 5,5K

Автоспорт Стартовая решетка Гран При Венгрии Предлагаем взглянуть на стартовое поле Гран При Венгрии, третьей гонки сезона-2020 в Формуле 1. Второй поул в этом году, седьмой на Хунгароринге и 90-й в карьере накануне в квалификации действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, вместе с которым гонку с первого ряда начнет его напарник по Mercedes Валттери Боттас.

Футбол Сульшер оценил игру Де Хеа в матче Кубка Англии против «Челси» Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил игру вратаря команды Давида Де Хеа в матче 1/2 финала Кубка Англии против лондонского "Челси", передает 101 Great Goals.

Происшествия Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. 61

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Армия и оружие Армения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана Вооруженные силы Армении не планируют наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя армянского минобороны Арцруна Ованнисяна. 28

Футбол Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, установив рекорд по данному показателю.

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Общество TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети. 9