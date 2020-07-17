Финансы
Эхо МосквыКурс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
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Рубль вечером активно дешевеет к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными
Финмаркет17 июля в 12:41
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Армия и оружие
Российские военные заблокировали колонну бронетехники США в Сирии
Военные РФ заблокировали технику США из-за неадекватных действий американцев, которые преследовали российский патруль.
ФАН вчера в 05:39
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
Интерфакс 18:46
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс вчера в 03:10
Космос
Жители России смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Россиянам представится возможность узреть парад планет, рассказал астроном Джеффри Хант на своем сайте.
iReactor вчера в 10:53
Автоспорт
Стартовая решетка Гран При Венгрии
Предлагаем взглянуть на стартовое поле Гран При Венгрии, третьей гонки сезона-2020 в Формуле 1. Второй поул в этом году, седьмой на Хунгароринге и 90-й в карьере накануне в квалификации действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, вместе с которым гонку с первого ряда начнет его напарник по Mercedes Валттери Боттас.
Autosport.com.ru 01:34
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Политика
Reuters: в Германии просят США не выводить войска
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии просят США не сокращать численность американских войск, размещенных в стране.
Газета.Ru 15:51
Футбол
Сульшер оценил игру Де Хеа в матче Кубка Англии против «Челси»
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил игру вратаря команды Давида Де Хеа в матче 1/2 финала Кубка Англии против лондонского "Челси", передает 101 Great Goals.
Газета.Ru 17:08
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Игры
Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch
Goroday.ru вчера в 17:38
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
Киберспорт
Студии Sony поздравляют Sucker Punch с выходом Ghost of Tsushima
Sucker Punch выпустила для PS4 всего две полноценные игры: inFamous: Second Son в 2014 году и Ghost of Tsushima в 2020 году.
Игромания.ру 17 июля в 12:54
Армия и оружие
Армения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана
Вооруженные силы Армении не планируют наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя армянского минобороны Арцруна Ованнисяна.
Газета.Ru 12:44
Здоровье
40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт вчера в 03:37
Общество
Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет
В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий.
Газета Культура 11:13
Финансы
Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды
Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
Россияне могут получить новую субсидию до 15 тысяч рублей
Жители России до 15 августа могут получить субсидию размером более 15 тысяч рублей.
ФАН 18:56
Политика
Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США
Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
Газета.Ru 15:17
Шоу-бизнес
Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News вчера в 05:06
Футбол
Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, установив рекорд по данному показателю.
Газета.Ru 18:02
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
Общество
TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети.
Газета.Ru вчера в 21:57
Здоровье
Кальяны и электронные сигареты хотят приравнять к табакокурению
Употребление электронных сигарет и кальянных смесей в России могут приравнять к курению табака.
Парламентская газета 17:07
Интернет
Новый троян угрожает сотням приложений Android, включая Google Play
Новое вредоносное программное обеспечение, угрожающее приложениям на Android, обнаружено компания ThreatFabric, об этом 19 июля сообщается на ixbt.com.
ИА Красная Весна 13:52
Политика
Трамп заявил, что победа Байдена на выборах приведет к уничтожению США
Возможная победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена может привести к уничтожению США.
Народные новости 16:20