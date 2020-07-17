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Курс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая

Курс доллара превышает 72 рубля.В источнике
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Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 20–24 июля

Коммерсантъ17 июля в 16:26
Финмаркет

Рубль вечером активно дешевеет к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными

Финмаркет17 июля в 12:41
РБК

Курс доллара превысил ₽72 впервые с 7 июля

РБК17 июля в 11:10
Известия

Рубль продолжил снижение к доллару и евро

Известия17 июля в 14:19
ТАСС

Курс евро поднялся выше 82 рублей

ТАСС17 июля в 05:26
РИА Новости

Евро вырос до 82 рублей впервые с мая

РИА Новости17 июля в 05:05
Интерфакс

Курс рубля снизился к доллару и евро в начале торгов пятницы

Интерфакс17 июля в 03:36
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ЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в черное море эсминцем США

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», - цитирует сообщение ТАСС.
ЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в черное море эсминцем США
Известиявчера в 16:40
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Армения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана

Вооруженные силы Армении не планируют наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя армянского минобороны Арцруна Ованнисяна.
Газета.Ruвчера в 12:44
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В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости17:03
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Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАССвчера в 16:53
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Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть

10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью.
Вести.Ruвчера в 09:37
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Турция перебросила в Азербайджан ударные беспилотники и РСЗО

Турция с целью оказания поддержки Азербайджану в ходе конфликта с Арменией перебросила в страну не менее 6 ударных беспилотников и две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Вечерний курьервчера в 16:59
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