Курс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
Смотрите также
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
ЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в черное море эсминцем США
Армения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана
Российские военные заблокировали колонну бронетехники США в Сирии
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
Майкл Даус станет режиссером фильма по мотивам игры «Just Cause»
Названы самые ожидаемые российские автоновинки 2020 года
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии
Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
ЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в черное море эсминцем США
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Курс доллара превышает 72 рубля.В источнике
Подробнее о событии
Рубль вечером активно дешевеет к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными
Финмаркет17 июля в 12:41