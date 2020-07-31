Финансы
Говорит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля
Комсомольская правдавчера в 03:07
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В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
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Коммерсантъ 00:48
Политика
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Кinomania 09:23
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В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
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Газета.Ru вчера в 12:38
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В тоже время рэпер вместе со своей матерью Симоной и старшей дочкой Алисой отправился на отдых в Грецию, откуда регулярно публиковал счастливые фотографии.
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
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RT на русском 10:12
Происшествия
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Vevby.ru 06:23
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В программу Венецианского кинофестиваля вошел фильм Кончаловского
Кинолента повествует о трагических событиях, которые произошли в 1962 году в Новочеркасске.
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Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА
Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
Газета.Ru 08:22
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Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых
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Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии
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Наука
Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок
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Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
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Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат
В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
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«Игра престолов» признана лучшим сериалом столетия
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Путин подписал закон об учреждении нового Дня воинской славы в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году - 9 октября.
Газета.Ru 11:39
Хоккей
Хоккеисты «Амура» победили «Сибирь» в контрольном матче
Хабаровский "Амур" одержал победу над новосибирской "Сибирью" в контрольном матче.
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