Финансы

Говорит МоскваГоворит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

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Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

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Евро превысил 87 рублей

Газета.Ru03:15

Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

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RT на русском07:13

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Банки.рувчера в 03:30

Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля

Комсомольская правдавчера в 03:07
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Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

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RT на русском 10:03
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Экономика

Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира

Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн — теперь она является самой дорогой публичной компанией в мире.
РБК 11:39
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«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
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Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
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Политика

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
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Кино

Кевин Смит займется мультсериалом «Зеленый Шершень»

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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

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Газета.Ru вчера в 12:38
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Футбол

Шунин: «Отпуск состоял всего из четырёх дней»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, как провёл отпуск после сезона.
Евро-футбол.ру 10:53
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Мать Тимати «засветила» на фото спутницу рэпера

В тоже время рэпер вместе со своей матерью Симоной и старшей дочкой Алисой отправился на отдых в Грецию, откуда регулярно публиковал счастливые фотографии.
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
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Происшествия

У муниципального депутата Галяминой проходит обыск

Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
Коммерсантъ 11:35
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Авто

Стартовало производство нового автобуса марки Ikarus

Было запущено производство нового автобуса марки Ikarus. Указанное транспортное средство получило шасси компании Volvo.
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Кино

В программу Венецианского кинофестиваля вошел фильм Кончаловского

Кинолента повествует о трагических событиях, которые произошли в 1962 году в Новочеркасске.
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Футбол

Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА

Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
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Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых

В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Происшествия

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии

Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали.
ТАСС 12:03
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Наука

Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок

Американские палеонтологи совместно со своими коллегами из Аргентины и Бразилии доказали новую теорию эволюции динозавров, согласно которой у древних ящеров был один общий предок.
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Политика

Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе

МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 12:00
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Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат

В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
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«Игра престолов» признана лучшим сериалом столетия

«Игру престолов» объявили лучшим сериалом столетия.
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Ди Каприо спродюсирует сериал по роману Олдоса Хаксли

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Путин подписал закон об учреждении нового Дня воинской славы в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году - 9 октября.
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Хоккеисты «Амура» победили «Сибирь» в контрольном матче

Хабаровский "Амур" одержал победу над новосибирской "Сибирью" в контрольном матче.
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