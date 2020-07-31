Финансы
BFM.ruКурс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс евро поднялся до 87,24 рубля на открытии Московской биржи. Выше отметки в 87 рублей показатель поднялся впервые с 1 апреля.
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Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля
Комсомольская правдавчера в 03:07
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Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Gazeta.SPb вчера в 11:43
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Политика
Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику
Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику.
РИА Новости вчера в 07:20
Религия
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости 02:32
Футбол
«Спартак» нацелился на приобретение защитника «Страсбурга» Кенни Лала
Москвичи официального запроса по покупке футболиста французам еще не сделали. Защитник заинтересовал также «Марсель» и «Аугсбург».
ODDS.ru 04:37
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Светланы Бондарчук
Как стало известно, через две недели она сыграет свадьбу со своим возлюбленным Сергеем Харченко.
7Дней.ру 06:00
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
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Политика
Список задержанных россиян передан Белоруссией Украине
Список задержанных в Белоруссии россиян передали Украине.
Вести.Ru 05:39
Происшествия
Жительница Санкт-Петербурга расчленила тело мужа после его смерти
Новый День вчера в 03:06
Путешествия
Продажа туров с кешбэком по России продлится неделю
Продажи путёвок, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию, продлятся неделю, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 1».
Octagon.Media вчера в 22:37
Футбол
Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
Здоровье
Последствия коронавируса привели к увольнению замглавы района на Алтае
Инфекция оставила последствия для его здоровья.
Банкфакс 01:51
Здоровье
Нижегородский Минздрав сообщил о возвращении больниц к обычной работе
Мелик-Гусейнов заявил, что зафиксировано снижение нагрузки на нижегородские госпитали.
RuNews24.ru 04:12
Политика
Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией
В Кремле считают, что задержание 33 граждан России в Белоруссии, которых в Минске называют бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».
РБК 05:53
Технологии
Китай запустил свою глобальную навигационную систему
На заданную орбиту вышел последний 55-й спутник. Китай запустил свою глобальную навигационную систему Beidou-3.
Невские Новости 03:20
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Шоу-бизнес
Джиган случайно показал избранника Ольги Орловой
Джиган опубликовал этот ролик в своем аккаунте Instagram, где его могли увидеть много людей, но пока никто из них так и не узнал, кем же является избранник Орловой.
RuNews24.ru 05:31
Происшествия
В Севастополе заражение коронавирусом выявили у восьмилетнего ребёнка
Севастополь, 31 июля 2020, 12:56 — REGNUM Один новый случая заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 31 июля.
REGNUM 05:56
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Шоу-бизнес
Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз
54-летний актёр Владимир Торсуев, прославившейся ещё в детстве после съёмок вместе с братом-близнецом в фильме "Приключения Электроника", женился в пятый раз.
Life.ru вчера в 14:29
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Политика
Александр Репин не прошел муниципальный фильтр на выборы губернатора
Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин не преодолел муниципальный фильтр.
Рифей-Пермь 05:26
Политика
Svenska Dagbladet (Швеция): Трамп принимает командование в борьбе за Гренландию (Svenska Dagbladet)
Стоит ожидать новых эпизодов борьбы сверхдержав за контроль над Арктикой и влияние в Гренландии.
ИноСМИ вчера в 17:51
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Общество
Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл
Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
REGNUM 04:08
Гаджеты
Apple может задержать выпуск новых iPhone в 2020 году
IPhone XR тоже представили в сентябре 2018 года, а продавать начали в октябре, когда Apple решила проблему с производством ЖК-дисплеев, напоминает The Verge.
РБК 04:20
Армия и оружие
Турция объявила о передаче США технологий российских С-400
Анкара выразила готовность «устранить обеспокоенность» США из-за возможной несовместимости истребителей F-35 и ЗРС С-400, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Новые Ведомости 05:15