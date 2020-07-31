Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс евро поднялся до 87,24 рубля на открытии Московской биржи. Выше отметки в 87 рублей показатель поднялся впервые с 1 апреля.
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Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Коммерсантъ03:13

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАССвчера в 03:24

Курс рубля к доллару упал до 72, евро - 84

Суть событий28 июля в 08:22

Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля

Комсомольская правдавчера в 03:07

В ходе торгов на бирже евро превысил отметку в 85 рублей

Авторадио28 июля в 12:25

Впервые с начала апреля курс евро поднялся выше 85 рублей

Журналистская правда28 июля в 09:50

Рубль падает: Доллар подскочил выше 73, евро - выше 86 рублей

Интересантвчера в 03:17
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Gazeta.SPb вчера в 11:43
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Политика

Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику

Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику.
РИА Новости вчера в 07:20
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Религия

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости 02:32
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Футбол

«Спартак» нацелился на приобретение защитника «Страсбурга» Кенни Лала

Москвичи официального запроса по покупке футболиста французам еще не сделали. Защитник заинтересовал также «Марсель» и «Аугсбург».
ODDS.ru 04:37
Шоу-бизнес

Стала известна дата свадьбы Светланы Бондарчук

Как стало известно, через две недели она сыграет свадьбу со своим возлюбленным Сергеем Харченко.
7Дней.ру 06:00
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Общество

Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
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Политика

Список задержанных россиян передан Белоруссией Украине

Список задержанных в Белоруссии россиян передали Украине.
Вести.Ru 05:39
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Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга расчленила тело мужа после его смерти

Новый День вчера в 03:06
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Путешествия

Продажа туров с кешбэком по России продлится неделю

Продажи путёвок, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию, продлятся неделю, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 1».
Octagon.Media вчера в 22:37
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Футбол

Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
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Здоровье

Последствия коронавируса привели к увольнению замглавы района на Алтае

Инфекция оставила последствия для его здоровья.
Банкфакс 01:51
Здоровье

Нижегородский Минздрав сообщил о возвращении больниц к обычной работе

Мелик-Гусейнов заявил, что зафиксировано снижение нагрузки на нижегородские госпитали.
RuNews24.ru 04:12
7
Политика

Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией

В Кремле считают, что задержание 33 граждан России в Белоруссии, которых в Минске называют бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».
РБК 05:53
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Технологии

Китай запустил свою глобальную навигационную систему

На заданную орбиту вышел последний 55-й спутник. Китай запустил свою глобальную навигационную систему Beidou-3.
Невские Новости 03:20
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Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
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Шоу-бизнес

Джиган случайно показал избранника Ольги Орловой

Джиган опубликовал этот ролик в своем аккаунте Instagram, где его могли увидеть много людей, но пока никто из них так и не узнал, кем же является избранник Орловой.
RuNews24.ru 05:31
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Происшествия

В Севастополе заражение коронавирусом выявили у восьмилетнего ребёнка

Севастополь, 31 июля 2020, 12:56 — REGNUM Один новый случая заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 31 июля.
REGNUM 05:56
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Шоу-бизнес

Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз

54-летний актёр Владимир Торсуев, прославившейся ещё в детстве после съёмок вместе с братом-близнецом в фильме "Приключения Электроника", женился в пятый раз.
Life.ru вчера в 14:29
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

RT на русском 02:55
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Политика

Александр Репин не прошел муниципальный фильтр на выборы губернатора

Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин не преодолел муниципальный фильтр.
Рифей-Пермь 05:26
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Политика

Svenska Dagbladet (Швеция): Трамп принимает командование в борьбе за Гренландию (Svenska Dagbladet)

Стоит ожидать новых эпизодов борьбы сверхдержав за контроль над Арктикой и влияние в Гренландии.
ИноСМИ вчера в 17:51
Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
22
Общество

Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл

Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
REGNUM 04:08
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Гаджеты

Apple может задержать выпуск новых iPhone в 2020 году

IPhone XR тоже представили в сентябре 2018 года, а продавать начали в октябре, когда Apple решила проблему с производством ЖК-дисплеев, напоминает The Verge.
РБК 04:20
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Армия и оружие

Турция объявила о передаче США технологий российских С-400

Анкара выразила готовность «устранить обеспокоенность» США из-за возможной несовместимости истребителей F-35 и ЗРС С-400, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Новые Ведомости 05:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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