Финансы

КомпанияКомпанияКурс евро превысил 86 рублей впервые с 2 апреля

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже поднялась выше 86 рублей впервые с 2 апреля 2020 года. Курс доллара также продемонстрировал рост. По данным на 10:42 по мск, европейская валюта торгуется по 86,46 рубля, прибавив 1% со окончания предыдущих торгов.
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Курс евро резко подскочил и превысил 86 рублей

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Курс доллара вырос до ₽73, биткоина — до $11 000. Как сберечь свои деньги

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Эксперты спрогнозировали динамику курса евро к рублю до конца августа

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В ходе торгов на бирже евро превысил отметку в 85 рублей

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Экономика

Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
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Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

Число жертв ДТП, которое произошло на трассе «Таврида» в Крыму, увеличилось до девяти.
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Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

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Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
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Политика

Задержанным в Белоруссии россиянам предоставили адвокатов

Гражданам России, задержанным в Белоруссии, предоставлены адвокаты.
Евразия Daily 05:55
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе

Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
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Общество

Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
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Политика

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Задержанные в Белоруссии россияне находились там проездом и летели в Стамбул, ничего противозаконного они не совершали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:56
Экономика

ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%

Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении.
Коммерсантъ 05:12
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Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

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Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.
РБК вчера в 23:01
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Общество

В Москве оштрафовали шесть тысяч магазинов за нарушение масочного режима

Более 6 тысяч магазинов оштрафовано в Москве на 300 миллионов рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.
РИА Новости 04:06
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Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
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Гаджеты

Nvidia не разочарует. GeForce RTX 3090 на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti

Для сравнения, усредненный результат обычной (не разогнанной) GeForce RTX 2080 Ti – около 6500 баллов.
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Саратовский депутат в думе отбил пикетчицу у сотрудников полиции

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Культура

Новая книга Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» выйдет 27 августа

Piter.tv 05:12
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Общество

Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
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Футбол

ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Ротором»

Московский ЦСКА проведёт товарищеский матч с волгоградским «Ротором» в закрытом режиме.
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Общество

В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
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Политика

Кандидат в главы Прикамья от эсеров не прошёл муниципальный фильтр

Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей.
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Кино

Ди Каприо спродюсирует сериал по роману Олдоса Хаксли

Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала, основанного на романе-утопии Олдоса Хаксли «Остров».
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Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику

Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику.
РИА Новости вчера в 07:20
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Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости вчера в 04:55
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Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
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Политика

Трамп назвал «бардаком» голосование по почте на выборах президента США

Ранее Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте.
Российская газета вчера в 18:40
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Армия и оружие

В России появились новые противокрышевые мины

Ferra вчера в 13:53
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«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

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Максим Фадеев показал совместное фото с 20-летней женой

На последнем же снимке, которым поделился Фадеев в своем микроблоге, его с женой вообще невозможно узнать.
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Как работают Яндекс.Новости?
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