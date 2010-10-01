Финансы
Политическая ЭкспертизаКурс евро на торгах Мосбиржи побил апрельский максимум
Евро вырос на 0,8% и достиг отметки в 87,35 рубля на открытии торгов Московской биржи, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
RT на русском 06:52
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Религия
Медведев поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Московский Комсомолец 05:15
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Путешествия
Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отечественном отеле
Российская туристка, отдохнувшая в одном из люксовых отелей на берегу озера Тургояк на Южном Урале, рассказала о кошмарном отпуске.
Lenta.ru 07:01
Происшествия
Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
Культура
Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе
Вести.Севастополь вчера в 08:42
Политика
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича в пятницу опубликовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе.
РИА Новости 06:48
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам
Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.
REGNUM 02:40
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Авто
КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика
110km.ru 29 июля в 09:21
Авто
Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года
Первые электрические версии Hummer выйдут на рынок не раньше, чем во второй половине 2021 года.
Деловое.ТВ вчера в 07:53
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 03:06
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Футбол
«Парма» не захотела платить 18 млн евро за трансфер Алексея Миранчука
Как сообщает Calciomercato, этот трансфер обошелся бы "Парме" в 18 миллионов евро. Итальянцы посчитали такую стоимость завышенной.
Вести.Ru 06:40
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Общество
Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге
Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей вчера в 04:39
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
Экономика
Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»
В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.
Ведомости вчера в 17:06
Наука
Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны
Специалисты подчеркивают, что марихуана способна снимать боль при раковых заболеваниях, оказывать профилактическое действие.
Evo-rus.com 29 июля в 10:02
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получила стабильную версию MIUI 12
Китайская компания Xiaomi представила стабильную версию MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi 10.
Megaobzor.com 29 июля в 03:23
Общество
Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август
В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал совместное фото с 20-летней женой
На последнем же снимке, которым поделился Фадеев в своем микроблоге, его с женой вообще невозможно узнать.
7Дней.ру вчера в 16:40
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37