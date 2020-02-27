Финансы

ТАССТАССКурс евро поднялся выше 73 рублей

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 73,04 рубля, свидетельствуют данные торгов. Последний раз курс евро находился выше отметки в 73 рубля 5 сентября 2019 года.
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Курс евро поднялся выше 73 рублей

ТАСС10:36

Курс евро в ходе торгов на «Мосбирже» превысил 73 рублей впервые с 5 сентября

Интерфакс11:04

Курс евро впервые за полгода превысил ₽73

РБК11:57

Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

iReactor11:21

Американский доллар в ходе торгов на «Мосбирже» впервые с прошлой осени достиг отметки в 66 рублей

Эхо Москвы09:30

Биржевой курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2019 года

Банки.ру06:32

Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года

Комсомольская правда05:36
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