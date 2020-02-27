Финансы
ТАССКурс евро поднялся выше 73 рублей
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 73,04 рубля, свидетельствуют данные торгов. Последний раз курс евро находился выше отметки в 73 рубля 5 сентября 2019 года.
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