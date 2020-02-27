Финансы

DP.RUDP.RUКурс евро на торгах превысил 72 рубля

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля. До этого курс евро находился выше отметки 72 рубля 12 сентября 2019 года.
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Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

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Комсомольская правда05:36
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