Финансы
DP.RUКурс евро на торгах превысил 72 рубля
Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля. До этого курс евро находился выше отметки 72 рубля 12 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 20:00, Ашберн
Комментарии
Футбол
«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
Авто
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
Спорт
Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
До 2016 года, пока Шарапова не получила полуторагодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, она на протяжении 11 лет подряд становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире.
Армия и оружие
Турция уничтожила сирийский конвой
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400
В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Музыка
Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Российский певец Александр Панайотов заявил о том, что новости о его участии в песенном конкурсе "Евровидение" являются "вбросом".
Общество
Российский «колодец в ад» напугал американского ученого
Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
Армия и оружие
Опубликованы кадры пуска ракеты по российскому Су-24 в Идлибе
Армия и оружие
К консульству России в Стамбуле вышли протестующие. Видео
В Стамбуле перед зданием генконсульства России собрались протестующие.
Общество
Администрация Южно-Сахалинска готова снести все в Черемушках, но проектировщики против
Проектировщики, городские бизнесмены и администрация Южно-Сахалинска встретились, чтобы обсудить предстоящую реновацию 4, 7 и 8 микрорайонов.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Общество
Россиян предупреждают о новом пути передачи коронавируса
О новом пути передачи коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщают РИА "Новости".
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах
На территории Нидерландов был выявлен первый случай заражения человека новым коронавирусом.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $52
В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.
Шоу-бизнес
Джонни Депп предлагал утопить и сжечь Эмбер Херд
Hubert Boesl / Globallookpress Американский актер Джонни Депп предлагал утопить и сжечь свою жену Эмбер Херд.
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых продаваемых смартфонов 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Происшествия
Директор строительной фирмы осуждён за мошенничество в Забайкалье
Генеральный директор ООО «СибСтройКом», занимавшийся строительством многоквартирного дома в городе Могоче Забайкальского края, осуждён за мошенничество в особо крупном размере.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что "ее сердце теперь свободно".
Хоккей
Бучневич впервые после аварии тренировался с «Рейнджерс»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Футбол
Наставник «Арсенала» Артета прокомментировал вылет из ЛЕ
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Хоккей
«Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу Овечкина
Американский ХК «Вашингтон» национальной хоккейной лиги (НХЛ) устроил праздничную церемонию в честь 700-й шайбы, заброшенной российским нападающим Александром Овечкиным.
Игры
В сети появились первые скриншоты Baldur’s Gate 3
Сегодня впервые были опубликованы первые скриншоты грядущей игры Baldur’s Gate 3. Публикация состоялась за несколько часов до официальной презентации игры на французском портале JeuxActu.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.