Финансы

DP.RUDP.RUКурс евро на торгах превысил 74 рубля

Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 74 рубля впервые с 29 августа 2019 года. К уровню закрытия курс увеличился на 1,46%. Доллар торгуется на уровне 67,25 рубля.
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Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

RT на русском03:22

Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

Москва 2404:28

Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с лета прошлого года

Life.ru03:57

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 руб. впервые с 29 августа 2019 года

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Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи

Говорит Москва02:15

Началось. Рубль полетел в пропасть: 75-80 за доллар будут давать уже в марте

Свободная Пресса06:08

Курс доллара превысил ₽67 впервые с сентября 2019 года

РБК02:08
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Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
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В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.
Газета.Ru 07:41
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Представлен концептуальный смартфон Vivo Apex 2020

Как сообщает Today News Ufa, компания Vivo показала новый смартфон Apex 2020, который включил в себя сразу несколько технологий.
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Большинство украинцев поддержали право на обучение на русском языке

37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке везде, а 31% считают, что только в тех регионах, где за это выступает большинство населения.
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Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
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За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года

Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы.
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Появились кадры со съёмок «Последней дуэли» Ридли Скотта

Игромания.ру 07:34
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Общество

В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
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В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
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Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
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Правительство ограничит въезд в Россию из Ирана и Южной Кореи

МВД предписано временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию с этими целями, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу гражданам Ирана, находящимся за пределами территории Российской Федерации.
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Экономика

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
РБК вчера в 14:27
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Кино

На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

ToDay News Ufa вчера в 23:26
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В Киеве подготовили семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом

В Киеве выбраны семь инфекционных отделений для госпитализации в случае необходимости пациентов с новым типом коронавируса, заявил городской голова Виталий Кличко в ходе тренинга по выявлению COVID-19 и проведению противоэпидемических действий в пятницу.
Интерфакс 07:22
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
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Мать бросила двух малышей в холодном доме без еды

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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

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Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

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Шнуров временно прекратил концертную деятельность

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что прекратил концертную деятельность не навсегда.
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Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 15:08
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
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Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала ситуация в сирийском Идлибе.
iReactor 07:39
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Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.
Газета.Ru 07:48
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:48
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Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
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Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
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Глава Apple считает, что власти Китая взяли коронавирус «под контроль»

ФАН вчера в 16:55
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