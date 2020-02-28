Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 74 рубля впервые с 29 августа 2019 года. К уровню закрытия курс увеличился на 1,46%. Доллар торгуется на уровне 67,25 рубля.

Политика Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.

Гаджеты Представлен концептуальный смартфон Vivo Apex 2020 Как сообщает Today News Ufa, компания Vivo показала новый смартфон Apex 2020, который включил в себя сразу несколько технологий.

Политика Большинство украинцев поддержали право на обучение на русском языке 37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке везде, а 31% считают, что только в тех регионах, где за это выступает большинство населения.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.

Спорт Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.

Политика Правительство ограничит въезд в Россию из Ирана и Южной Кореи МВД предписано временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию с этими целями, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу гражданам Ирана, находящимся за пределами территории Российской Федерации.

Экономика Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.

Здоровье В Киеве подготовили семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом В Киеве выбраны семь инфекционных отделений для госпитализации в случае необходимости пациентов с новым типом коронавируса, заявил городской голова Виталий Кличко в ходе тренинга по выявлению COVID-19 и проведению противоэпидемических действий в пятницу.

Армия и оружие Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.

Политика В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Политика Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала ситуация в сирийском Идлибе.

Происшествия Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.