Финансы
DP.RUКурс евро на торгах превысил 74 рубля
Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 74 рубля впервые с 29 августа 2019 года. К уровню закрытия курс увеличился на 1,46%. Доллар торгуется на уровне 67,25 рубля.
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Экономика
Пять богатейших россиян потеряли за сутки $6 млрд из-за коронавируса
Состояние пяти самых богатых россиян за день снизилось почти на $6,1 млрд.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Наука
Употребление молока повышает риск развития рака молочной железы
Употребление молока связано с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале International Journal of Epidemiology.
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Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Общество
Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта
Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Культура
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе
Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» прошли через Босфор
Российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», прошли через Босфор в Средиземное море, сообщили информационные порталы Borsa Gündem и Kamu Bülteni.
Здоровье
Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией
Профессор обратил внимание на неувязки в истории с эпидемией коронарируса и сделал вывод, что она «фейковая».
Общество
Россия назвала условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году Грузия подала в марте 2007 г. Рассмотрение дела началось пять лет спустя.
Политика
Почти половина россиян не хочет видеть Путина у власти после 2024 года
Почти половина россиян не хочет, чтобы Владимир Путин после 2024 года оставался у власти.
Футбол
ЧР по футболу стартует после зимней паузы с московского дерби
Чемпионат России по футболу возобновится после зимней паузы матчами 20-го тура: лидер премьер-лиги санкт-петербургский "Зенит" примет московский "Локомотив", а в самой столице состоится дерби "Динамо" – "Спартак".
Происшествия
В Зеленограде во время уроков умерла школьница
Следователи проводят проверку по факту смерти школьницы во время уроков в Зеленограде.
Происшествия
Экс-полковнику Захарченко предъявлены новые обвинения
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
Российским послам могут запретить иностранное гражданство
Из текста законопроекта: «Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.