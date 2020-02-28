Финансы

DP.RUDP.RUКурс евро на торгах превысил 74 рубля

Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 74 рубля впервые с 29 августа 2019 года. К уровню закрытия курс увеличился на 1,46%. Доллар торгуется на уровне 67,25 рубля.
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