Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро на выходные составил 80,27 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился, а доллара - поднялся, следует из данных данных ЦБ России. Курс доллара, установленный Банком России, вырос на 34,98 коп. и составил 71,2298 руб.
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Автоспорт
«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Интерфакс-Спорт вчера в 05:16
Общество
Назван самый опасный способ сжигания жиров
РИА Новости вчера в 21:46
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Новосибирской области
Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.
РБК вчера в 23:46
Политика
Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.
ТАСС вчера в 22:24
Авто
В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada
В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия вчера в 05:49
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ вчера в 18:22
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
РБК вчера в 09:26
Здоровье
В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией по Сибирскому региону за последнюю неделю, с 4 по 10 июля.
ВОмске вчера в 07:39
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra 09 июля в 13:33
Гаджеты
Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google
Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 вчера в 12:29
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Культура
Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае
Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура 09 июля в 10:21
Общество
Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
Вести.Ru вчера в 21:01
Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Компания Great Wall опубликовала первые официальные снимки нового рамного премиального внедорожник под маркой WEY.
Picsnews.net вчера в 11:36
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Здоровье
В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса
С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com вчера в 07:44
Происшествия
Три человека пострадали в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа
Три человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Кэти Перри рассказала о сложностях во время первой беременности
Певица Кэти Перри рассказала, с какими сложностями столкнулась во время первой беременности. Вскоре 35-летняя артистка должна родить.
Известия вчера в 21:57
Наука
Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций
Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument вчера в 16:41
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия вчера в 14:27
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора.
CT news вчера в 07:56
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21