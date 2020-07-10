Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро на выходные составил 80,27 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился, а доллара - поднялся, следует из данных данных ЦБ России. Курс доллара, установленный Банком России, вырос на 34,98 коп. и составил 71,2298 руб.
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Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ и слабеющей нефти

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Газета.Ruвчера в 07:20
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Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.
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Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО

Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.
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В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
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Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
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ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
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Общество

ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19

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Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

РБК вчера в 09:26
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Здоровье

В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией по Сибирскому региону за последнюю неделю, с 4 по 10 июля.
ВОмске вчера в 07:39
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

Ferra 09 июля в 13:33
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Гаджеты

Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google

Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 вчера в 08:03
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
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Экономика

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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Общество

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Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
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Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 вчера в 12:29
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Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
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Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае

Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
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Общество

Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях

В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
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Авто

Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY

Компания Great Wall опубликовала первые официальные снимки нового рамного премиального внедорожник под маркой WEY.
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В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса

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Три человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде.
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Кэти Перри рассказала о сложностях во время первой беременности

Певица Кэти Перри рассказала, с какими сложностями столкнулась во время первой беременности. Вскоре 35-летняя артистка должна родить.
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Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций

Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
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Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора.
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Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
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