Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился, а доллара - поднялся, следует из данных данных ЦБ России. Курс доллара, установленный Банком России, вырос на 34,98 коп. и составил 71,2298 руб.

Политика Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Здоровье В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией по Сибирскому региону за последнюю неделю, с 4 по 10 июля.

Гаджеты Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире. 1

Шоу-бизнес Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой. 91

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,8K

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». 101

Политика Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. 1,6K

Шоу-бизнес Кэти Перри рассказала о сложностях во время первой беременности Певица Кэти Перри рассказала, с какими сложностями столкнулась во время первой беременности. Вскоре 35-летняя артистка должна родить.

Футбол «Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора. 8