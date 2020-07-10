Банк России установил на 10 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 70,88 рубля, что на 35,79 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ понизил курс доллара на 10 июля до 70,88 рубля

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