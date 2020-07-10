Финансы
ТАССЦБ понизил курс доллара на 10 июля до 70,88 рубля
Банк России установил на 10 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 70,88 рубля, что на 35,79 копейки ниже предыдущего показателя.
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Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Фигурное катание
Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщается на странице организации в Instagram.
Газета.Ru 09 июля в 05:17
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Общество
Синоптик назвал причину погодных аномалий в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил растущее число природных катаклизмов в России.
Газета.Ru 02:54
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Политика
Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала
Городовой 09 июля в 14:42
Общество
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM вчера в 17:32
Происшествия
На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих
Уголовные дела возбуждены в Ямало-Ненецком автономном округе из-за случаев заболевания коронавирусом среди рабочих предприятий ТЭК, сообщает региональная прокуратура.
РИА Новости 04:03
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Футбол
Футболист, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», может перейти в «Зенит»
Игрок турецкого "Кайсериспора" Бернарду Менса может перейти в петербургский "Зенит", сообщил журналист Сафак Малатья в Twitter.
Газета.Ru 02:57
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ вчера в 11:25
Футбол
«Интер» рассматривает вариант с приглашением Аллегри
Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может в ближайшее время вернуться к активной работе.
Матч ТВ 02:00
Игры
Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года
Дочерняя компания Amazon — Amazon Game Studios — перенесла релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года.
Известия вчера в 17:58
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Наука
Использование смартфонов не влияет на объем мозга подростков
Если ранее считалось, что у подростков, которые активно пользуются девайсами с радиоизлучением, объем серого вещества меньше, чем у других детей, то сейчас ученые не подтверждают данный факт.
Evo-rus.com 01:56
Общество
Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед
За действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21.00 до 9.00, виновным грозит наказание в виде штрафа: для граждан - от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 15 до 30 тыс. рублей.
Взгляд-инфо 02:14
Здоровье
В Ростове за сутки выявлено 56 случаев коронавируса
В Ростовской области за сутки подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число выявлено в Ростове.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 05:00
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей
В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей.
Piter.tv вчера в 01:16
Общество
В Госдуму внесли законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничить внесудебное изъятие детей из семьи.
НТВ вчера в 04:11
Кино
Выход Monster Hunter с Милой Йовович отложен на 7 месяцев
Компания Sony заявила о том, что приняла решение отложить выход блокбастера Monster Hunter с Милой Йовович в главной роли.
NewInform 03:11
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
Общество
В Коми 45 земских докторов привлекут на работу в 2020 году
В 2020 году в республике привлекут 45 врачей по программе «Земский доктор».
FlashNord вчера в 09:35
Футбол
Анзор Кавазашвили: «Ошибка Цорна, что он вообще пришел в „Спартак“»
В «Спартаке» опять перемены, которые плохо сказываются на команде и главном тренере Доменико Тедеско.
Московский Комсомолец вчера в 07:47
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru 09 июля в 23:25
Общество
В Мурманске стремительно растет число заболевших COVID-19
Мурманск, 10 июля 2020, 12:50 — REGNUM Мурманской области за сутки выявлено 173 новых случая заболевания COVID-19.
REGNUM вчера в 05:50
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Политика
Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение
До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
Новые Известия 09 июля в 12:29