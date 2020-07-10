Финансы
Финансовая газетаКурс евро на выходные и понедельник снизился до 80,27 рубля
Рассчитанная по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник выросла на 12,74 копейки до 75,29 рубля. 8 июля официальный курс евро упал на 106,14 копейки до 80,4. Курс доллара снижался на 93,4 копейки до 71,23 рубля.
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Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
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Экс-чемпион M-1 Global Богатов уступил Сантосу на UFC 251
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В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
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ПФР заявил о новых прибавках к пенсиям определенным группам россиян
Небольшие дополнения к выплатам могут получить работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
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Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
По мнению основателя Telegram американская компания выставляет слишком большие запросы, из-за чего разработчикам приложений приходиться перечислять круглые суммы от оборота компании, а взамен получать лишь разрешение на право данного приложения находиться в магазине Apple.
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Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
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Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
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В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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В Санкт-Петербурге полицейский поймал выпавшую из окна пенсионерку
Прапорщик полиции Евгений Беляков в Петербурге поймал на руки 80-летнюю женщину, когда она выпала из окна второго этажа, пишет "Фонтанка".
Газета.Ru 19:35
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
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В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
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СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
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Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
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Диетолог перечислил низкокалорийные напитки, помогающие утолить жажду в жару
Лучшим напитком для утоления жажды остается вода, информирует ИноСМИ. В жару рекомендуется употреблять не менее двух литров воды в день.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
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275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
Больше всего новых случаев подтвердили в областном центре – там 163 зараженных коронавирусом.
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В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам
Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
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Мужчинам разослали рейтинг городов с самыми доступными женщинами
Подчеркнув, что речь идет исключительно о порядочных дамах, не ждущих платы за любовь, ловеласы разослали список по своим тематическим ресурсам.
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Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
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СК возбудил дело о геноциде сталинградцев в годы ВОВ
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В Волгоградской области продлили ограничительный режим до 31 июля
Сегодня на заседании оперштаба было принято решение о продлении ограничительного режима до 31 июля включительно.
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Футболисты «Ноа» завоевали Кубок Армении, отыгравшись со счета 1:4
Футболисты "Ноа" победили в серии пенальти "Арарат-Армению" в финале Кубка Армении, уступая по ходу матча со счетом 1:4.
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Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета 17:50
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При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
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