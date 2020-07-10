Финансы
Финансовая газетаКурс евро на выходные и понедельник снизился до 80,27 рубля
Рассчитанная по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник выросла на 12,74 копейки до 75,29 рубля. 8 июля официальный курс евро упал на 106,14 копейки до 80,4. Курс доллара снижался на 93,4 копейки до 71,23 рубля.
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Здоровье
Признаки развития рака у детей на ранней стадии назвал онколог
Профессор и руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого, детский хирург-онколог Тимур Шароев рассказал, что есть три основных признака злокачественных образований, которые проявляются на ранних стадиях.
Сайт интересных новостей 15:13
Футбол
«Зенит» сделал предложение по трансферу полузащитника «Кайсериспора»
«Сине-бело-голубые» уже вступили в переговоры и сделали предложение по трансферу игрока.
Евро-футбол.ру 03:14
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Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Первыми на российском рынке компания из Поднебесной решила сертифицировать пассажирские микроавтобусы на 10, 12, 14 и 16 посадочных мест, включая водительское.
ИА Красная Весна 18:40
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В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Общество
ПФР заявил о новых прибавках к пенсиям определенным группам россиян
Небольшие дополнения к выплатам могут получить работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
Экономика сегодня 16:25
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15»
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур.
ТАСС 15:33
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Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия 17:16
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Evo-rus.com вчера в 04:01
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
На Новосходненском шоссе столкнулся автобус с автомобилем, в результате аварии два человека погибли и трое пострадали.
Известия 16:28
Происшествия
В Санкт-Петербурге полицейский поймал выпавшую из окна пенсионерку
Прапорщик полиции Евгений Беляков в Петербурге поймал на руки 80-летнюю женщину, когда она выпала из окна второго этажа, пишет "Фонтанка".
Газета.Ru 19:35
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 08:26
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:34
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
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В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
Армия и оружие
«Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера
Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.
Эхо Москвы 09:05
Гаджеты
Windows 10 теперь может синхронизироваться с несколькими смартфонами
Windows 10 теперь может синхронизироваться сразу с несколькими смартфонами, но пока только в бета-версии, которая сейчас тестируется.
Дни24 02:14
Шоу-бизнес
240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть
Сын художника Никаса Сафронова решил срочно похудеть, после того, как во время секса едва не покалечил возлюбленную.
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