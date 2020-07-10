Финансы
Финансовая газетаКурс евро на выходные и понедельник снизился до 80,27 рубля
Рассчитанная по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник выросла на 12,74 копейки до 75,29 рубля. 8 июля официальный курс евро упал на 106,14 копейки до 80,4. Курс доллара снижался на 93,4 копейки до 71,23 рубля.
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Пенсионный фонд России объяснил, по какому механизму будут начисляться надбавки пенсионерам, которые начали трудовую деятельность еще до 1 января 1991 года, когда существовал Советский Союз.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
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В Австралии 15-летний подросток погиб из-за нападения акулы
15-летний подросток погиб из-за нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс, передает BBC.
Газета.Ru 20:33
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Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
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Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
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Общество
Что означает для всей страны арест Фургала
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Новые автомобили 10:47
Общество
ВОЗ допустила возврат ограничений из-за коронавируса в России
Мелита Вуйнович в интервью, предоставленном РИА Новости, сообщила о возможном возврате ограничений, введенных ранее с целью препятствования распространению коронавирусной инфекции в России.
SMINEWS в Иванове вчера в 00:23
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В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
News.ru вчера в 09:14
Общество
В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:01
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
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В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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Ранее ГЛАС писал о том, что Совет безопасности и обороны Украины на своем официальном сайте сообщил о выявлении восьмисот новых случаев заражения новым коронавирусом на территории страны за прошедший день.
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Сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера
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В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России
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Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.
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Шамиль Газизов хочет пригласить в «Спартак» двух игроков «Уфы»
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