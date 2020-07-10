Финансы

Финансовая газетаФинансовая газетаКурс евро на выходные и понедельник снизился до 80,27 рубля

Рассчитанная по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник выросла на 12,74 копейки до 75,29 рубля. 8 июля официальный курс евро упал на 106,14 копейки до 80,4. Курс доллара снижался на 93,4 копейки до 71,23 рубля.
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ЦБ установил курсы основных валют на пятницу

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Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре

Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
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В России мигранты выбили решетку окна и сбежали по связанным простыням

Инцидент произошел вечером 10 июля. Мигранты должны были покинуть Россию.
Lenta.ru 20:33
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СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
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РЭУ: благополучные регионы пострадают от пандемии больше проблемных

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Пенсионный фонд России объяснил, по какому механизму будут начисляться надбавки пенсионерам, которые начали трудовую деятельность еще до 1 января 1991 года, когда существовал Советский Союз.
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В Австралии 15-летний подросток погиб из-за нападения акулы

15-летний подросток погиб из-за нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс, передает BBC.
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Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
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Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
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Общество

Что означает для всей страны арест Фургала

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В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
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Общество

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Мелита Вуйнович в интервью, предоставленном РИА Новости, сообщила о возможном возврате ограничений, введенных ранее с целью препятствования распространению коронавирусной инфекции в России.
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В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
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В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

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В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
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Общество

В России за сутки выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом

Ранее ГЛАС писал о том, что Совет безопасности и обороны Украины на своем официальном сайте сообщил о выявлении восьмисот новых случаев заражения новым коронавирусом на территории страны за прошедший день.
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От хронических болей может избавить плацебо

Учёные из Манчестерского университета выяснили, что плацебо способно эффективно снимать боль.
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Врачи из Астрахани и гуманитарный груз отправятся на помощь Казахстану

Гуманитарный груз и пять врачей отправятся в Атыраускую область Казахстана.
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Сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера

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Тутберидзе и Косторная стали первыми обладателями премии ISU

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В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России

Индекс роста выявленных случаев показывает, во сколько раз увеличилось количество новых случаев COVID-19, то есть с какой скоростью распространялась инфекция за последнюю неделю.
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В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
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