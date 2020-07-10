Рассчитанная по официальным курсам стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник выросла на 12,74 копейки до 75,29 рубля. 8 июля официальный курс евро упал на 106,14 копейки до 80,4. Курс доллара снижался на 93,4 копейки до 71,23 рубля.

Курс евро на выходные и понедельник снизился до 80,27 рубля

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