Финансы
ПрофильРубль снизился к доллару и евро
На открытии торгов Московской биржи в четверг, 27 февраля, рубль продемонстрировал снижение по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты вырос на 24 копейки и составил 65,71 рубля. Евро подорожал на 40 копеек, до 71,68 рубля.
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Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи
Говорит Москва28 февраля в 02:15
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:48, Ашберн
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