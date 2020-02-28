Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

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Финансы Силуанов объяснил ослабление рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.

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Политика Украина с 1 марта будет выпускать своих граждан в РФ только по загранпаспорту Украинцы с 1 марта 2020 года не смогут пересекать государственную границу с РФ по внутреннему паспорту гражданина Украины или свидетельству о рождении, сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).