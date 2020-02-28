Финансы

REGNUMREGNUMКурс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов американская валюта дорожала на 0,82% относительно уровня закрытия — до 66,005 рубля за доллар.
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Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

Москва 2404:28

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 руб. впервые с 29 августа 2019 года

ТАСС03:21

Курс рубля снизился до пятимесячного минимума

Российская газета02:36

Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

RT на русском03:22

Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с лета прошлого года

Life.ru03:57

Курс доллара превысил ₽67 впервые с сентября 2019 года

РБК02:08

Доллар недооценен: падение курса рубля продолжится

Свободная Пресса26 февраля в 11:30
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:37, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Астраханской области потерпел крушение вертолет

Коммерсантъ 12:01
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
РИА Новости 11:15
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Политика

В Кремле заявили о проработке встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.
РБК 12:17
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в 20-м туре РПЛ

RT на русском 12:25
Армия и оружие

Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы

Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
ГЛАС.RU 08:45
Финансы

Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:25
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Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Газета.Ru 09:52
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Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
РБК 11:06
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за 2,5 года

Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 49,66 доллара.
Дождь 05:35
Экономика

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Ведомости 05:09
Политика

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Интерфакс 09:41
Происшествия

Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Российская газета 12:24
Футбол

«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:36
Религия

РПЦ попросила власти Петербурга передать ей часовню Спаса на Крови

Газета.Ru 11:32
Политика

Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
ФАН 12:09
Общество

Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ведомости 09:52
Здоровье

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

Как сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Российская газета 12:21
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Газета.Ru вчера в 10:48
Политика

Мишустин назначил нового заместителя главы Минтруда

Депутат Госдумы от Саратовской области, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина назначена на пост заместителя министра труда и соцзащиты России.
РБК 12:00
Армия и оружие

На Украине оценили шансы России «взять» Одессу

Вице-адмирал признал при этом, что ВМС Украины не имеют шансов достичь паритета с российским флотом на море.
Lenta.ru 09:50
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Армия и оружие

Дипломатию Эрдогана сравнили с приставлением пистолета к собственной голове

Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведет дипломатические переговоры с США, приставив пистолет к собственной голове.
Lenta.ru 11:57
Биатлон

IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы

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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru 08:40
Политика

Украина с 1 марта будет выпускать своих граждан в РФ только по загранпаспорту

Украинцы с 1 марта 2020 года не смогут пересекать государственную границу с РФ по внутреннему паспорту гражданина Украины или свидетельству о рождении, сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
Интерфакс 11:58
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
HotGeo вчера в 13:39
Экономика

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Известия 09:01
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