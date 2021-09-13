Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск понедельника снижается на 22 копейки, до 72,96 рубля, курс евро - на 44 копейки, до 86,01 рубля (несколькими минутами ранее опускался до 86 рублей ровно – минимума с 18 августа).
Ученые заявили, что в ходе исследования получили разнообразные ответы, включая неверие в то, что люди могут испытывать оргазм во время физических упражнений, утверждение, что он может возникать только от трения, а также облегчение от того, что другие, так же как и они, испытывают такое.