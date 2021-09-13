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Курс евро опустился до 86 рублей впервые с 18 августа

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск понедельника снижается на 22 копейки, до 72,96 рубля, курс евро - на 44 копейки, до 86,01 рубля (несколькими минутами ранее опускался до 86 рублей ровно – минимума с 18 августа).
РИА Новости
Курс евро поднялся на 0,05 копейки, до 86,11 рубля.
ТАСС
К 15:52 мск курс составил 72,84 рубля за евро.
Frank Media
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,75%, до 73,5 доллара за баррель.
РИА Новости

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