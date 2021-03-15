Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Курс евро опустился до 87 рублей впервые с августа 2020 года

В последний раз курс европейской валюты находился на таком уровне 20 августа 2020 года. Тем временем курс доллара опустился на 72 копейки и достиг 79,92 рубля.В источнике

Подробнее о событии

Курс евро упал ниже 87 рублей впервые с 20 августа

Известия13:27

Курс доллара опустился до 73 рублей

РИА Новости07:30

Рубль уверенно растет, обновляя многомесячные максимумы

ПРАЙМ14:52

Эксперты рассказали, что ждать от рубля и доллара в ближайший месяц

ФАН08:58

Курс евро на Мосбирже опустился до 87 рублей впервые с 20 августа 2020 года

ТАСС13:04

Рубль днем растет к доллару и евро благодаря спросу на риск и дорогой нефти

Финмаркет09:16

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 17 декабря

Интерфакс07:14
Интересное

Путин назначил Медведева председателем президиума Совета по науке и образованию

По данным сайта совета, ранее заместителем господина Путина в совете и председателем президиума был помощник главы государства Андрей Фурсенко, а только заместителем — президент РАН Александр Сергеев.
Коммерсантъ13:47