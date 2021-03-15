REGNUMКурс евро опустился до 87 рублей впервые с августа 2020 годаВ последний раз курс европейской валюты находился на таком уровне 20 августа 2020 года. Тем временем курс доллара опустился на 72 копейки и достиг 79,92 рубля.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuМосква 24Газета.RuТК ЗвездаТелеканал ОТВВести.RuМой БрянскМосква 24Мой БрянскМоя Москва.онлайнPiter.tvДождьPiter.tvТелеканал Санкт-ПетербургВести.RuPiter.tvМоя Москва.онлайнПодробнее о событииКурс евро упал ниже 87 рублей впервые с 20 августаИзвестия13:27Курс доллара опустился до 73 рублейРИА Новости07:30Рубль уверенно растет, обновляя многомесячные максимумыПРАЙМ14:52Эксперты рассказали, что ждать от рубля и доллара в ближайший месяцФАН08:58Курс евро на Мосбирже опустился до 87 рублей впервые с 20 августа 2020 годаТАСС13:04Рубль днем растет к доллару и евро благодаря спросу на риск и дорогой нефтиФинмаркет09:16Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 17 декабряИнтерфакс07:14Показать ещёОценить158КомментироватьПоделиться