В последний раз курс европейской валюты находился на таком уровне 20 августа 2020 года. Тем временем курс доллара опустился на 72 копейки и достиг 79,92 рубля.

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