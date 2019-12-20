Финансы
Банки.руБиржевой курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро на Московской бирже в ходе торгов пятницы, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб
Финмаркетвчера в 06:30
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Армия и оружие
Ливия задержала судно с турецким экипажем
Патрульный катер ВМС Ливии обнаружил гражданское судно с турецким экипажем под флагом Гренады в местных территориальных водах и задержал его, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова, передает РИА "Новости".
Происшествия
Две 17-летние девушки убили подругу «со скуки» в Архангельске
Двух 17-летних жительниц Архангельска обвиняют в убийстве подруги. План убийства девушки обсуждали в Сети.
Общество
Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным
Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Здоровье
Что будет, если регулярно есть мёд с корицей, рассказали врачи
Врачи поведали, что будет, если каждый день употреблять мёд с корицей.
Хоккей
Хартли продлил контракт с «Авангардом»
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Шоу-бизнес
Ксении Собчак дали работу на Первом канале
Поговаривали, что Собчак и Эрнст в последний момент не смогли сговориться по деньгам и проект задвинули.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Политика
Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции
Макрон назвал ошибочным мнение, что «Франция размышляет о мире в категориях гегемонии» и назвал колониализм «большой ошибкой» своей страны.
Космос
Маск пожелал не долетевшему до МКС Starliner удачной посадки
Глава корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск выразил поддержку корпорации Boeing, пожелав удачной посадки разработанному ей кораблю Starliner, который накануне не смог выйти на запланированную орбиту для стыковки с МКС.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Политика
Лавров заявил, что Макрон пытается изменить русофобский нарратив в ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Европейском Союзе.
Хоккей
Гол Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Тампу», Кучеров забросил 200-ю шайбу в НХЛ
У гостей единожды отличился Никита Кучеров (50), для него эта шайба стала 12 в сезоне и 200-й в карьере.
Армия и оружие
Российские военные медики проведут в Сирии день помощи детям
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Происшествия
В Самарской области в детсады и школы доставляли испорченное мясо
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, в декабре этого года сотрудники "Мясная продукция" и "Мясной провиант" поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу, которая не отвечает требованиям безопасности.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко обнаружили видеокамеры
Линзы видеокамер были вмонтированы в вентиляцию, сигнализацию и устройства для прослушки в раздевалках и подключены к сетевому кабелю.
Технологии
Начались поставки HDD Western Digital объемом 18 и 20 ТБ, в которых используется технология CMR и SMR соответственно
Компания Western Digital объявила о начале поставок ознакомительных образцов накопителей на жестких магнитных дисках, которые имеют самые большие объемы в двух категориях: HDD с обычной магнитной записью (CMR) и HDD с черепичной магнитной записью (SMR).
Финансы
Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Авто
Volkswagen продемонстрировал новый Passat для России
Следует упомянуть, что ранее Volkswagen представил новую бюджетную модель на рождественской открытке.
Происшествия
В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Футбол
«Реал» отказался от трансфера Погба в январе из-за прогресса Вальверде
По-видимому, отказ от трансфера Погба связан с прогрессом полузащитника «Реала» Феде Вальверде в последних матчах.