Финансы

Банки.руБанки.руБиржевой курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро на Московской бирже в ходе торгов пятницы, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

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Курс евро опустился ниже 69 рублей

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова, передает РИА "Новости".
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Происшествия

Две 17-летние девушки убили подругу «со скуки» в Архангельске

Двух 17-летних жительниц Архангельска обвиняют в убийстве подруги. План убийства девушки обсуждали в Сети.
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Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
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Врачи поведали, что будет, если каждый день употреблять мёд с корицей.
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Газета.Ru 13:02
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Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

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Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

Макрон назвал ошибочным мнение, что «Франция размышляет о мире в категориях гегемонии» и назвал колониализм «большой ошибкой» своей страны.
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Глава корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск выразил поддержку корпорации Boeing, пожелав удачной посадки разработанному ей кораблю Starliner, который накануне не смог выйти на запланированную орбиту для стыковки с МКС.
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Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

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Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

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Лавров заявил, что Макрон пытается изменить русофобский нарратив в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Европейском Союзе.
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Гол Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Тампу», Кучеров забросил 200-ю шайбу в НХЛ

У гостей единожды отличился Никита Кучеров (50), для него эта шайба стала 12 в сезоне и 200-й в карьере.
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Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году

Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
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Компания Western Digital объявила о начале поставок ознакомительных образцов накопителей на жестких магнитных дисках, которые имеют самые большие объемы в двух категориях: HDD с обычной магнитной записью (CMR) и HDD с черепичной магнитной записью (SMR).
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По-видимому, отказ от трансфера Погба связан с прогрессом полузащитника «Реала» Феде Вальверде в последних матчах.
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