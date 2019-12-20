Финансы

ТАССТАССКурс евро опустился до 69 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск. В последний раз курс евро находился ниже этой отметки в марте 2018 года. На 14:00 мск курс евро опустился на 0,63%, до 68,98 рубля.
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Курс евро упал до уровня марта 2018 года

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Финмаркет06:30

Курс евро опустился до 69 рублей

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Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском06:03
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Специалисты издания Financial Times предполагают, что в 2020 году Daimler может ощутимо сократить линейку AMG.
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
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Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
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При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии

При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения.
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Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

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Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

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