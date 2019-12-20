Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб
Финмаркет20 декабря в 06:30
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Политика
В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Общество
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 23 декабря
Президент России Владимир Путин 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Политика
Лавров заявил о готовности России показать США «Сармат»
Общество
Росгвардия опровергла информацию об учениях с участием школьников
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Татарии Росгвардия проводит учения с участием школьников, на которых якобы отрабатываются действия силовиков во время массовых мероприятий.
Здоровье
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Если человек, помимо чрезмерной потливости, замечает за собой повышенную температуру и «необъяснимую» потерю веса, то все это может свидетельствовать о развитии онкологии.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Футбол
Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
Происшествия
Следователи начали проверку после стрельбы из ружья в Дальнегорске
Следователи начали проверку после стрельбы около ресторана в городе Дальнегорске Приморского края, в результате которой четыре человека получили ранения.
Общество
Названа средняя стоимость новогоднего стола для россиян
Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы
Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Экономика
Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
Политика
В Абакане стартовали выборы мэра
Общество
Эндокринолог перечислила признаки нарушения метаболизма
Люди не могут быстро похудеть из-за медленного метаболизма.
Политика
В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
Происшествия
В Омске из-под завалов здания извлекли тело погибшего
В Омске на месте обрушения четырёхэтажного здания из-под завалов извлекли тело мужчины.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметят Рождество в Канаде
Герцоги Сассекские встретят праздник в Канаде. Супруги устали от чрезмерного внимания журналистов, поэтому решили на время уехать из страны.
Гаджеты
Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth
Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
Происшествия
Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Шоу-бизнес
Дубовицкая раскритиковала Петросяна из-за свадьбы
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
Авто
Названы 35 моделей авто, которые снимут с производства
Происшествия
Вдова расстрелянного на Лубянке сотрудника ФСБ рассказала о его гибели
Вдова погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова осталась одна с тремя детьми на руках.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
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