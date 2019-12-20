Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК20 декабря в 07:26

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости20 декабря в 07:11

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском20 декабря в 06:03

Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газета20 декабря в 06:41

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет20 декабря в 06:30

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС20 декабря в 06:16

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ20 декабря в 07:09
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Политика

В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
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Общество

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 23 декабря

Президент России Владимир Путин 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
ТАСС 07:09
Политика

Лавров заявил о готовности России показать США «Сармат»

РИА Новости 06:43
Общество

Росгвардия опровергла информацию об учениях с участием школьников

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Татарии Росгвардия проводит учения с участием школьников, на которых якобы отрабатываются действия силовиков во время массовых мероприятий.
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Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии

Если человек, помимо чрезмерной потливости, замечает за собой повышенную температуру и «необъяснимую» потерю веса, то все это может свидетельствовать о развитии онкологии.
ТК Звезда 05:40
Спорт

Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице

РИА Новости 06:15
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Футбол

Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
RT на русском вчера в 11:08
Происшествия

Следователи начали проверку после стрельбы из ружья в Дальнегорске

Следователи начали проверку после стрельбы около ресторана в городе Дальнегорске Приморского края, в результате которой четыре человека получили ранения.
RT на русском 05:02
Общество

Названа средняя стоимость новогоднего стола для россиян

Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Об этом сообщает "Российская газета".
Life.ru вчера в 06:10
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы

Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:53
Общество

Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 20 декабря в 11:31
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Экономика

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
ТАСС 00:57
Политика

В Абакане стартовали выборы мэра

REGNUM вчера в 20:02
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Эндокринолог перечислила признаки нарушения метаболизма

Люди не могут быстро похудеть из-за медленного метаболизма.
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В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
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Происшествия

В Омске из-под завалов здания извлекли тело погибшего

В Омске на месте обрушения четырёхэтажного здания из-под завалов извлекли тело мужчины.
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отметят Рождество в Канаде

Герцоги Сассекские встретят праздник в Канаде. Супруги устали от чрезмерного внимания журналистов, поэтому решили на время уехать из страны.
RuNews24.ru вчера в 13:31
Гаджеты

Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
Известия 19 декабря в 18:52
Происшествия

Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве

По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Газета.Ru 03:06
Происшествия

Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»

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В Новороссийске 70% жителей остались без воды

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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й

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Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд

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Названы 35 моделей авто, которые снимут с производства

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Вдова расстрелянного на Лубянке сотрудника ФСБ рассказала о его гибели

Вдова погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова осталась одна с тремя детьми на руках.
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
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Фильм «Тобол» номинирован на премию «Золотой орел»

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