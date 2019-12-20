Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск. В последний раз курс евро находился ниже этой отметки в марте 2018 года. На 14:00 мск курс евро опустился на 0,63%, до 68,98 рубля.

Экономика ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Политика В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

Спорт ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

Гаджеты AMD переводит старые CPU на более тонкий техпроцесс Интернет-пользователь, купивший «улучшенный» Ryzen 5 1600, отметил, что тактовая частота процессора 3,7 ГГц как у 14-нанометрового варианта, но отличие все же есть – старая версия работала под длительной нагрузкой менее эффективно, выдавая лишь 3,4 ГГц, а новая – выдает как минимум 3,6 ГГц.

Происшествия В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода «При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Экономика Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.

Политика S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2» В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.

Здоровье Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.

Политика Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2» Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.