Финансы

ТАССТАССКурс евро опустился до 69 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск. В последний раз курс евро находился ниже этой отметки в марте 2018 года. На 14:00 мск курс евро опустился на 0,63%, до 68,98 рубля.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК20 декабря в 07:26

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС20 декабря в 06:16

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ20 декабря в 07:09

Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газета20 декабря в 06:41

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет20 декабря в 06:30

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости20 декабря в 07:11

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском20 декабря в 06:03
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Политика

Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
Известия 03:01
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Экономика

ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Коммерсантъ 01:29
Здоровье

Названо количество половых актов, чтобы не получить рак простаты

Урологи рассказали, что взрослому мужчине необходимо жить половой жизнью, чтобы избежать рака простаты и назвали необходимое для этого число половых актов.
ToDay News Ufa вчера в 09:09
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девочку без памяти нашли в Красноярске

7 канал Красноярск 01:07
Политика

В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
РИА Новости 03:28
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Гаджеты

AMD переводит старые CPU на более тонкий техпроцесс

Интернет-пользователь, купивший «улучшенный» Ryzen 5 1600, отметил, что тактовая частота процессора 3,7 ГГц как у 14-нанометрового варианта, но отличие все же есть – старая версия работала под длительной нагрузкой менее эффективно, выдавая лишь 3,4 ГГц, а новая – выдает как минимум 3,6 ГГц.
OAnews вчера в 09:24
Армия и оружие

Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении

Красная весна вчера в 07:26
Общество

Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами

РБК 19 декабря в 23:04
Гаджеты

В интернете появились предполагаемые снимки Samsung Galaxy Fold 2

Naked Science 19 декабря в 08:18
Авто

Бюджетный Kia Sportage ставит рекорды продаж

Новые автомобили вчера в 00:02
Происшествия

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
RT на русском 03:12
Экономика

Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП

Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
ТАСС 20 декабря в 17:00
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Здоровье

Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru 20 декабря в 19:33
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета 00:34
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Известия 01:06
Транспорт

В Казани с начала года стоимость проезда поднимется до 30 рублей

Согласно постановлению, если пассажир приобретает билет в салоне автобуса, троллейбуса или трамвая то за проезд он заплатит 30 рублей.
Inkazan 03:31
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН 19 декабря в 09:59
Космос

Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости 20 декабря в 07:04
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Единоборства

Джермелл Чарло взял реванш у Тони Харрисона

Allboxing.ru вчера в 23:18
Авто

Покупаем Skoda Rapid за 500 тысяч: не нарвитесь на такси и каршеринг

Российская газета вчера в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
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