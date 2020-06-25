Финансы

КомпанияКомпанияКурс евро опустился до 78,1 рубля

Курс евро на открытии торгов в четверг, 25 июня, снизился до 78,12 рубля. Валюта потеряла в цене 0,20%, следует из данных Московской биржи. Вслед за евро подешевел и доллар, однако по нему снижение оказалось менее значительным.
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