Финансы
КомпанияКурс евро опустился до 78,1 рубля
Курс евро на открытии торгов в четверг, 25 июня, снизился до 78,12 рубля. Валюта потеряла в цене 0,20%, следует из данных Московской биржи. Вслед за евро подешевел и доллар, однако по нему снижение оказалось менее значительным.
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Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Lenta.ru вчера в 16:21
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Знак огня»
Российская газета 23 июня в 03:51
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Политика
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
Новым главой Россотрудничества назначен депутат Евгений Примаков.
Деловое.ТВ вчера в 09:09
Космос
При слиянии черных дыр может излучаться свет
Индикатор вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.
Inc-news.ru вчера в 13:11
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы вчера в 13:16
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист 24 июня в 23:36
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Политика
Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России.
Pravda.Ru вчера в 08:15
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о состоянии отца
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сожалеет и раскаивается в содеянном.
Культуромания вчера в 12:14
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
В ночь на 26 июня на востоке Тегерана произошел мощный взрыв.
Известия вчера в 19:55
Армия и оружие
Индия спешит закупить российское оружие
Актуальные Новости 01:29
Политика
Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину
Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
Общество
«Трезвая Россия» составила антинаркотический рейтинг регионов РФ
Федеральный проект Трезвая Россия провел исследование и по его результатам составил антинаркотический рейтинг субъектов РФ.
Политическая Экспертиза 01:57
Общество
Как Павлу Лобкову удалось проголосовать дважды
Комсомольская правда вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Кристина Асмус лично раскрыла причину развода с Харламовым
Ранее актриса говорила о том, что не стала бы «хайпить» на теме отношений с мужем. К решению о разводе Кристина с Гариком шли уже давно.
7Дней.ру 02:00
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
Футбол
Шинник — Урал 0:2
«Урал» одержал победу над «Шинником» в заключительном четвертьфинале Олимп-Кубка России сезона-2019/20.
Матч ТВ 24 июня в 11:55
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России
Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Наука
В борьбе с раком поможет ультразвук
Evo-rus.com вчера в 20:34
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Биатлон
Зеппельт прокомментировал выдвижение Зайцевой в Правление СБР
Зеппельт намекает на ту ситуацию, когда руководство Международного Олимпийского комитета лишило спортсменку Зайцеву серебряной медали на Олимпийских играх в эстафете за нарушения антидопинговых правил.
CT news вчера в 09:02
Политика
В Кремле ответили на заявления Лукашенко о вмешательстве в выборы
Минск не представлял аргументов вмешательства в процесс выборов в Белоруссии. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 06:26