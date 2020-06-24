Финансы

ФедералПрессФедералПрессЦентробанк повысил курс евро до 77,7 рубля

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Европейская валюта подорожала на 7,58 копейки. Теперь она стоит 77,7590 рубля. Официальный курс доллара не изменился и составляет 68,8376 рубля.
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Курс евро опустился до 78,1 рубля

Компаниявчера в 03:20

Банк России не стал менять официальный курс доллара, но поднял евро

Росбалт24 июня в 07:48

ЦБ повысил курс евро на 25 июня до 77,76 рубля

ТАСС24 июня в 06:36

Центробанк повысил курс евро до 77,7 рубля

ФедералПресс24 июня в 07:10
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Происшествия

В Екатеринбурге проверяют школу, где из-за поборов травили ребенка

Следственный комитет проверяет в Екатеринбурге гимназию №120, в которой четвероклассника затравили за отказ его родителей сдавать деньги на нужды класса.
Регион online 05:03
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Общество

Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях

Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 04:32
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Здоровье

В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи

Со вчерашнего дня, 25 июня, в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах.
Piter.tv 04:41
Здоровье

Миф о вреде защитных масок развеян

Как сообщили авторы The Philadelphia Inquirer, специалисты медицинских департаментов США развеяли миф о том, что некоторые СИЗы могут наносить вред здоровью.
Live24 вчера в 08:11
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Авто

Volkswagen отзывает седаны Polo в РФ

Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве седанов Volkswagen Polo в России.
Автоновости дня вчера в 12:14
Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым

Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
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Космос

Столкновение черных дыр может порождать вспышки света — астрономы

Evo-rus.com 04:44
Общество

Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Происшествия

На бывшего вице-премьера Чувашии завели новые уголовные дела

Чебоксары, 26 июня 2020, 10:49 — REGNUM Следственными органами СКР по Чувашии возбуждено ещё два уголовных дела в отношении бывшего заместителя председателя Кабинета министров республики — министра экономического развития Владимира Аврелькина, который ранее получил реальный срок за злоупотребление полномочиями.
REGNUM 03:49
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Армия и оружие

Шойгу предложил поощрить участников парада в честь 75-летия Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу Вооружённых сил представить предложения по награждению военных, участвовавших в параде 24 июня в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:02
Общество

Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
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Политика

Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США

Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США Инициатива США по организации в конце недели встречи лидеров Сербии и Косово с целью нормализации отношений между ними провалилась.
Коммерсантъ вчера в 12:39
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Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.
RT на русском 05:12
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Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
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Общество

Мэрия Москвы разрешила противникам обнуления сроков Путина митинг в «Сокольниках»

Мэрия Москвы разрешила проведение 4 июля первого митинга после режима изоляции граждан, сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Коммерсантъ 05:21
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Авто

Автомобили с ДВС в России предлагают запретить

Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году.
Автоновости дня 00:19
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Экономика

Бизнесу продлили срок подачи заявлений на субсидии

Российское правительство решило продлить срок подачи заявлений для представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса.
Эксперт Северо-Запад 23 июня в 07:00
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Общество

В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Общество

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию России: главное

25 июня в России начался основной этап досрочного голосования по поправкам в Конституцию.
Телеканал RTVI вчера в 08:38
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Общество

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
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Шоу-бизнес

Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32
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Шоу-бизнес

Нетиевский назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

WomanHit.ru вчера в 08:25
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