Финансы
ФедералПрессЦентробанк повысил курс евро до 77,7 рубля
Европейская валюта подорожала на 7,58 копейки. Теперь она стоит 77,7590 рубля. Официальный курс доллара не изменился и составляет 68,8376 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
В Екатеринбурге проверяют школу, где из-за поборов травили ребенка
Следственный комитет проверяет в Екатеринбурге гимназию №120, в которой четвероклассника затравили за отказ его родителей сдавать деньги на нужды класса.
Регион online 05:03
Общество
Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях
Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 04:32
Здоровье
В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи
Со вчерашнего дня, 25 июня, в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах.
Piter.tv 04:41
Здоровье
Миф о вреде защитных масок развеян
Как сообщили авторы The Philadelphia Inquirer, специалисты медицинских департаментов США развеяли миф о том, что некоторые СИЗы могут наносить вред здоровью.
Live24 вчера в 08:11
Авто
Volkswagen отзывает седаны Polo в РФ
Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве седанов Volkswagen Polo в России.
Автоновости дня вчера в 12:14
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Происшествия
На бывшего вице-премьера Чувашии завели новые уголовные дела
Чебоксары, 26 июня 2020, 10:49 — REGNUM Следственными органами СКР по Чувашии возбуждено ещё два уголовных дела в отношении бывшего заместителя председателя Кабинета министров республики — министра экономического развития Владимира Аврелькина, который ранее получил реальный срок за злоупотребление полномочиями.
REGNUM 03:49
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Армия и оружие
Шойгу предложил поощрить участников парада в честь 75-летия Победы
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу Вооружённых сил представить предложения по награждению военных, участвовавших в параде 24 июня в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:02
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Политика
Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США
Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США Инициатива США по организации в конце недели встречи лидеров Сербии и Косово с целью нормализации отношений между ними провалилась.
Коммерсантъ вчера в 12:39
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.
RT на русском 05:12
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Общество
Мэрия Москвы разрешила противникам обнуления сроков Путина митинг в «Сокольниках»
Мэрия Москвы разрешила проведение 4 июля первого митинга после режима изоляции граждан, сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Коммерсантъ 05:21
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году.
Автоновости дня 00:19
Экономика
Бизнесу продлили срок подачи заявлений на субсидии
Российское правительство решило продлить срок подачи заявлений для представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса.
Эксперт Северо-Запад 23 июня в 07:00
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию России: главное
25 июня в России начался основной этап досрочного голосования по поправкам в Конституцию.
Телеканал RTVI вчера в 08:38
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Общество
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Шоу-бизнес
Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»
WomanHit.ru вчера в 08:25