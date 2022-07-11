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Курс евро опустился ниже $1,01 впервые с 2002 года

Курс евро к доллару 11 июля опустился до рекордного почти за 20 лет уровня — ниже 1,01 евро за доллар, на минимуме составляя 1,0096 евро за доллар, свидетельствуют данные
 торгов.
Lenta.ru
В четверг, 7 июля, один евро стоил около $1,02, в среду опускался до $1,0162.
Frank Media
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,65%, до 107,7 пункта.
РИА Новости
Тем временем российская валюта окрепла до 60 рублей за доллар и до 62 рублей за евро.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Евро впервые за 20 лет достиг паритета с долларом
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Курс евро к доллару упал ниже 1,01 евро за доллар
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