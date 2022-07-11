Семеро погибли и около 40 человек ранены в результате украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
Генпрокуратура России в марте-мае получила 43 отказа от европейских стран в выдаче обвиняемых и осужденных, тогда как за первые два месяца года ведомству отказали четыре раза по объективным причинам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РИА Новости сняло первые кадры последствий украинского удара американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке, на кадрах, снятых утром во вторник, видны разбитые склады центра гуманитарной помощи в районе рынка, стоящие рядом фуры, которые эту гумпомощь доставляли.