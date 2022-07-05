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Курс евро опустился ниже 1,03 доллара впервые с декабря 2022 года

Курс евро ускорил темпы падения к доллару и опустился ниже отметки в 1,03 доллара впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ
Давление на курс евро оказывают опасения вокруг энергетического кризиса в Европе.
РИА Новости
По состоянию на 12:38 мск курс евро падал до 1,0303 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0421 доллара, курс доллара к японской валюте чуть поднимался - до 135,7 иены со 135,69 иены.
Finam.Ru
В ходе торгов на Московской бирже во вторник курс доллара превысил 58 рублей впервые с 14 июня, курс евро - 59 рублей впервые с 20 июня.
ТАСС

Подробнее о событии

Евро к доллару достиг минимума с декабря 2002 года из-за рисков рецессии в Европе
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Курс евро опустился ниже 1,03 доллара впервые с декабря 2022 года
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