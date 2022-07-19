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Курс евро опустился ниже 56 рублей

Курс евро опустился ниже 56 рубля впервые с 1 июля, доллар торгуется ниже 55 рублей впервые с 4 июля.
Интерфакс
По данным на 14:44 мск, курс доллара составил 54,96 рубля, а евро — 56,03 рубля.
RT на русском
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» полагают, что рубль укрепляется к доллару и евро в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты месяца.
Коммерсантъ
Рубль продолжает укрепляться вопреки попыткам российских властей ослабить национальную валюту.
DP.RU

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