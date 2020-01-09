Финансы
РамблерКурс рубля: евро опустился ниже 68 рублей
Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей. Курс евро расчетами «завтра» на 21.33 по Москве снижался до 67,96 рубля. Доллар также побил рекорд и опускался до 61,11 рубля.
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Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Политика
СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
Экономика
Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%
«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Энергетика
«Росгеология» в 2019 году открыла 40 месторождений
"Росгеология" в 2019 году открыла 40 месторождений.
Экономика
Акции «Распадской» взлетели более чем на 10% без новостных поводов
На торгах в четверг, 9 января, акции российской угольной компании «Распадская» выросли более чем на 10%.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Армия и оружие
Опубликованы кадры последствий ракетной атаки Ирана на базу США
Общество
Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи
Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Финансы
Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Общество
В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Армия и оружие
Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Экономика
Ожидание «Газпрома» сжало рынок офисов. Эксперты видят дефицит
В следующем году Петербург ожидает усиление дефицита офисных площадей, следует из данных участников рынка коммерческой недвижимости.
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России
Согласно опубликованной информации, кросс-хэтчбек Kia Xceed уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для российского рынка и в скором времени производство модели будет запушено на калининградском заводе «Автотор».
Хоккей
10 россиян вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ
Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов НХЛ.
Политика
Европейцы не поддерживают внешнюю политику Трампа
Согласно исследованию американского центра Pew, почти две трети опрошенных европейцев внешнюю политику Трампа не поддерживают.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Происшествия
В Петербурге пьяная бабушка выгнала девятилетнюю внучку на улицу
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным в мире
Россия заняла 51-е место, потеряв три позиции в рейтинге. Её граждане могут посетить без оформления визы 118 стран.
Политика
Президента России сегодня ждут в Севастополе
Президента России Владимира Путина ждут сегодня в Севастополе.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Футбол
Аллегри намерен возглавить «Манчестер Юнайтед»
Итальянский тренер Массимилиано Аллегри заинтересован в подписании контракта с "Манчестер Юнайтед".