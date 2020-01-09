Финансы

РамблерРамблерКурс рубля: евро опустился ниже 68 рублей

Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей. Курс евро расчетами «завтра» на 21.33 по Москве снижался до 67,96 рубля. Доллар также побил рекорд и опускался до 61,11 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:22

Рубль снизился к доллару и евро после роста в новогодние каникулы

Известия02:46

Курс евро в январе: взлет до годовых максимумов

Свободная Пресса07 января в 11:52

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:03

Рубль корректируется вниз к доллару и евро после активного роста в каникулы

ПРАЙМ02:22

Курс евро опустился ниже 68 руб. впервые за почти год

РБКвчера в 13:07

Рубль немного подешевел к доллару и евро

Интерфакс02:32
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Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Нева Спорт вчера в 18:20
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Политика

СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
РИА Новости 04:36
Экономика

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
РБК 05:13
Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

RT на русском 02:06
Энергетика

«Росгеология» в 2019 году открыла 40 месторождений

"Росгеология" в 2019 году открыла 40 месторождений.
ТАСС 04:26
Экономика

Акции «Распадской» взлетели более чем на 10% без новостных поводов

На торгах в четверг, 9 января, акции российской угольной компании «Распадская» выросли более чем на 10%.
РБК 04:18
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Давыдов.Индекс 07 января в 10:03
Политика

Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию

В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Взгляд-инфо 04:06
Армия и оружие

Опубликованы кадры последствий ракетной атаки Ирана на базу США

Rusvesna.su вчера в 14:03
Общество

Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи

Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Вести.Ru 04:27
Финансы

Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек

Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
РИА Новости 05:07
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество

В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Комсомольская правда 04:00
Армия и оружие

Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
Lenta.ru 05:22
Происшествия

Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
Экономика

Ожидание «Газпрома» сжало рынок офисов. Эксперты видят дефицит

В следующем году Петербург ожидает усиление дефицита офисных площадей, следует из данных участников рынка коммерческой недвижимости.
Фонтанка.Ру 04:06
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России

Согласно опубликованной информации, кросс-хэтчбек Kia Xceed уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для российского рынка и в скором времени производство модели будет запушено на калининградском заводе «Автотор».
32CARS.ru 04:21
Хоккей

10 россиян вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ

Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов НХЛ.
Москва 24 05:14
Политика

Европейцы не поддерживают внешнюю политику Трампа

Согласно исследованию американского центра Pew, почти две трети опрошенных европейцев внешнюю политику Трампа не поддерживают.
Вести.Ru вчера в 23:13
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Газета.Ru 02:39
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Известия 04:52
Происшествия

В Петербурге пьяная бабушка выгнала девятилетнюю внучку на улицу

Российская газета 03:21
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным в мире

Россия заняла 51-е место, потеряв три позиции в рейтинге. Её граждане могут посетить без оформления визы 118 стран.
Gazeta.SPb 07 января в 15:40
Политика

Президента России сегодня ждут в Севастополе

Президента России Владимира Путина ждут сегодня в Севастополе.
Новый День 00:42
Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
РБК 03:38
Футбол

Аллегри намерен возглавить «Манчестер Юнайтед»

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри заинтересован в подписании контракта с "Манчестер Юнайтед".
Sport.ru 01:59
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