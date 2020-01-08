МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Курс рубля на вечерних торгах усилил рост к основным инвалютам, евро упал ниже 68 рублей первые с 11 января 2018 года, доллар опустился к минимумам с мая 2018 года, следует из данных Московской биржи.

с чего всё началось

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.

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