Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Курс евро впервые с января 2018 года опустился ниже 68 рублей

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Курс рубля на вечерних торгах усилил рост к основным инвалютам, евро упал ниже 68 рублей первые с 11 января 2018 года, доллар опустился к минимумам с мая 2018 года, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости13:01

Подробнее о событии

Курс евро опустился ниже 68 рублей

RT на русском12:58

Рубль усилил рост, евро упал ниже 68 рублей

ПРАЙМ12:41

Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2018 года

Известия12:48

Евро впервые за два года упал ниже 68 рублей

Телеканал 360°14:05

Курс евро опустился ниже 68 рублей

ТАСС13:26

Курс евро опустился ниже 68 руб. впервые за почти год

РБК13:07

Рубль на вечерних торгах на Московской бирже усилил рост к основным валютам

Эхо Москвы13:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:28, Ашберн
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Общество

Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там

«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
РБК 11:12
Общество

Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили

Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Avia.pro 10:22
Происшествия

В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
RT на русском 03:43
Политика

Канада пообещала получить ответы от Ирана по катастрофе Boeing 737

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал получить от Ирана ответы на вопросы по катастрофе самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), в результате которой погибли 167 пассажиров, в том числе 63 канадца.
Lenta.ru 13:26
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Политика

В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере

Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
RT на русском 10:46
Армия и оружие

Трамп объявил о введении санкций против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении "Иранского режима".
Газета.Ru 11:38
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США

Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, на которых, по предварительным данным, можно увидеть ущерб от иранских ракетных ударов по американской базе в Ираке.
Взгляд.ру 12:19
Политика

Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке

Премьер России Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке и в регионе Персидского и Оманского заливов.
Коммерсантъ 06:26
Армия и оружие

Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами

Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.
REGNUM 14:07
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензенской области стал мультимиллионером, купив билет за 50 рублей и выиграв 123 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
РИА Новости вчера в 05:13
Происшествия

В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян

Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
РБК 12:00
Здоровье

Диетолог Минздрава обозначил безопасную дозу сырокопченой колбасы

Комментируя в интервью РИА Новости пищевые привычки россиян, диетолог Минздрава Виктор Тутельян назвал безопасную, с его точки зрения, порцию так любимой многими сырокопченой колбасы.
Оka.fm вчера в 04:00
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Российская газета 03:44
Футбол

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Чемпионат 06:20
Общество

Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году

Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12:30
Армия и оружие

Названы использованные Ираном ракеты для удара по военным США

Иран выпустил по американским базам в Ираке ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Lenta.ru 02:43
Футбол

«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео

«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.
Чемпионат вчера в 15:12
Гаджеты

CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0

Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Игромания.ру 07:26
Армия и оружие

В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
РЕН ТВ 12:57
Кино

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей.
Российская газета 09:57
Политика

В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану

Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Эхо Москвы 13:30
Футбол

Хитцльшпергер: «Рад, что шесть лет назад я совершил каминг-аут»

Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер признался, что не пожалел о своем решении совершить каминг-аут.
Sport24.ru 12:26
Хоккей

Овечкин обошел Гретцки по количеству голевых дублей в НХЛ

Спорт-Экспресс 10:16
Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране Boeing не могли связаться с диспетчерами

РЕН ТВ 10:44
Футбол

Классон рассказал о своем восстановлении: «Будто снова учусь бегать»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал, как проходит его восстановление после травмы колена.
Sport24.ru 10:34
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»

На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
OAnews вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное