Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Курс рубля на вечерних торгах усилил рост к основным инвалютам, евро упал ниже 68 рублей первые с 11 января 2018 года, доллар опустился к минимумам с мая 2018 года, следует из данных Московской биржи.РИА Новости13:01
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Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
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Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили
Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
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В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
Политика
Канада пообещала получить ответы от Ирана по катастрофе Boeing 737
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал получить от Ирана ответы на вопросы по катастрофе самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), в результате которой погибли 167 пассажиров, в том числе 63 канадца.
Политика
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Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
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Трамп объявил о введении санкций против Ирана
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении "Иранского режима".
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США
Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, на которых, по предварительным данным, можно увидеть ущерб от иранских ракетных ударов по американской базе в Ираке.
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Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке
Премьер России Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке и в регионе Персидского и Оманского заливов.
Армия и оружие
Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами
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Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензенской области стал мультимиллионером, купив билет за 50 рублей и выиграв 123 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
Происшествия
В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян
Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
Здоровье
Диетолог Минздрава обозначил безопасную дозу сырокопченой колбасы
Комментируя в интервью РИА Новости пищевые привычки россиян, диетолог Минздрава Виктор Тутельян назвал безопасную, с его точки зрения, порцию так любимой многими сырокопченой колбасы.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Армия и оружие
Названы использованные Ираном ракеты для удара по военным США
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Футбол
«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео
«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.
Гаджеты
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Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Армия и оружие
В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей.
Политика
В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану
Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
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Хитцльшпергер: «Рад, что шесть лет назад я совершил каминг-аут»
Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер признался, что не пожалел о своем решении совершить каминг-аут.
Хоккей
Овечкин обошел Гретцки по количеству голевых дублей в НХЛ
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Классон рассказал о своем восстановлении: «Будто снова учусь бегать»
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал, как проходит его восстановление после травмы колена.
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В Москве избили сына Жванецкого
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.