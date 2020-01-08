Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Здоровье
Причиной вспышки пневмонии в КНР стал новый вид коронавируса
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования вируса.
Футбол
ЦСКА вступил в борьбу за бразильца Визеу
Столичный ЦСКА намерен побороться за нападающего итальянского "Удинезе" Фелипе Визеу.
Происшествия
Массовую драку устроили ночью в Новокузнецке
По словам очевидцев, глубокой ночью толпа нетрезвых людей с шумом вывалилась на улицу и затеяла драку.
Шоу-бизнес
Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой
Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».
Гаджеты
Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X
Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
Армия и оружие
Трамп выступил с обращением к нации после атак Ирана
Во время обстрелов Корпусом стражей исламской революции (КСИР) американских баз в Ираке никто из военнослужащих США и граждан Ирака не пострадал, а материальным ущерб минимален, заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации.
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Политика
В благовещенском ГСТК сменился генеральный директор
Благовещенский «Городской сервисно-торговый комплекс» с нового года сменил генерального директора.
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном
"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Происшествия
Локализован крупный пожар в торговом комплексе под Новосибирском
Пожар в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим был локализован в 09:05 мск. Площадь пожара составила 3500 кв. метров.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Хоккей
«Северсталь» обыграла рижское «Динамо» в серии буллитов
Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перестал узнавать своих родных
Артистка отметила и то, что Джигарханян перестал узнавать своих родственников и близких людей, а потому этим могут воспользоваться недоброжелатели.
Армия и оружие
ВВС и ПВО Израиля приведены в полную боевую готовность
Военно-воздушные силы и средства противовоздушной обороны Израиля были приведены в полную боевую готовность.
Армия и оружие
Генерал Сулеймани, убитый США, боролся с терроризмом — президент Ирана
Европа обязана иранскому генералу Касему Сулеймани за его усилия в борьбе с террористами, заявил 7 января президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Информационное агентство Исламской Республики.
Гаджеты
Samsung презентовала неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией
Политика
Особое мнение: Дмитрий Быков
Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Происшествия