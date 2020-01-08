Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.
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Курс евро опустился ниже 68 рублей

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Рубль усилил рост, евро упал ниже 68 рублей

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Курс евро опустился ниже 68 рублей

ТАСС13:26

Рубль усилил рост к доллару и евро в среду вечером

Интерфакс11:35
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"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
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По словам очевидцев, глубокой ночью толпа нетрезвых людей с шумом вывалилась на улицу и затеяла драку.
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Во время обстрелов Корпусом стражей исламской революции (КСИР) американских баз в Ираке никто из военнослужащих США и граждан Ирака не пострадал, а материальным ущерб минимален, заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации.
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Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
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Благовещенский «Городской сервисно-торговый комплекс» с нового года сменил генерального директора.
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"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике.
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Два человека пострадали во время катания на горнолыжном склоне возле Читы

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Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
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Локализован крупный пожар в торговом комплексе под Новосибирском

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У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
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Армия и оружие

Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана

В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
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Армен Джигарханян перестал узнавать своих родных

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ВВС и ПВО Израиля приведены в полную боевую готовность

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Армия и оружие

Генерал Сулеймани, убитый США, боролся с терроризмом — президент Ирана

Европа обязана иранскому генералу Касему Сулеймани за его усилия в борьбе с террористами, заявил 7 января президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Информационное агентство Исламской Республики.
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Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.
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В Москве избили сына Жванецкого

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