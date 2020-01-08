Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.
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Курс евро опустился ниже 68 рублей

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Рубль усилил рост, евро упал ниже 68 рублей

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Курс евро опустился ниже 68 рублей

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Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за год

Фонтанка.Ру14:57
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Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.
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Всевозможную помощь в расследовании крушения самолета Boeing в Тегеране США готовы оказать Украине, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в заявлении 8 января.
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Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

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Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США

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