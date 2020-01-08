Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Происшествия
Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя
Возгорание двигателя стало причиной крушения самолета Boeing 737 «Украинских авиалиний», разбившегося в Тегеране.
Происшествия
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Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
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Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Автоспорт
Экипаж Каргинова возглавил общий зачет после 4-го этапа ралли «Дакар»
Экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова вышел на первое место в общем зачете по итогам четвертого этапа ралли «Дакар», говорится на официальном сайте соревнований.
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
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В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
Политика
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Политика
Названы версии крушения самолета в Иране
Хоккей
ЦСКА победил «Динамо» в московском дерби в матче КХЛ
Армия и оружие
EASA рекомендовало прекратить полеты над Ираком
«В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полетов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности», — сказала представитель агентства Джанет Норткот.
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Гаджеты
Официально представлен OnePlus Concept One
Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
Авто
Появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Ожидается, что Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в следующем году.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Политика
США готовы помочь Украине с расследованием причин крушения самолета в Иране
Всевозможную помощь в расследовании крушения самолета Boeing в Тегеране США готовы оказать Украине, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в заявлении 8 января.
Политика
Трамп заявил, что США готовы к миру с Ираном
Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Политика
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Армия и оружие
Иран применил для удара по базам США ракеты малой дальности
Иран для нанесения ударов по американским базам применил жидкостные и твердотопливные ракеты, сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на американского военного эксперта.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.