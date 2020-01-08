Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.
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Политика
Киев понадеялся на использование «Газпромом» украинских ПХГ
Российский «Газпром» в будущем может вернуться к использованию украинских подземных хранилищ газа.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прибытии главы государства Владимира Путина в Сирию.
Общество
Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»
Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Экономика
Баранки в России дорожают уже пятый год подряд
За пять лет баранки в России подорожали почти на 40%.
Футбол
«Эспаньол» вместо Смолова подписал форварда «Бенфики»
Политика
Чего ждать от послания Путина Федеральному собранию
4 января президент сообщил ТАСС, что работает над посланием Федеральному собранию, с которым в этом году выступит 15 января – фактически сразу после праздников, чего прежде с главой государства не случалось.
Происшествия
Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать
В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
Политика
Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани для "усиления сотрудничества" в расследовании авиакатастрофы близ Тегерана.
Гаджеты
Китайская Hisense представила смартфон с экраном нового типа
Цветные дисплеи E Ink в электронных книгах используется уже достаточно давно, но в смартфоне установили более качественный экран, и как сказали представители Hisense, цветная электронная бумага в показанном смартфоне уже имеет более высокую частоту обновления и ее можно использовать в смартфонах.
Армия и оружие
Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана
Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Наука
Ученые назвали способы продлить жизнь на десять лет
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Общество
Главред российской газеты неправильно разместила фото политика и была уволена
Главный редактор «Урюпинской правды» Ольга Шушлебина была уволена после того, как в одном из выпусков газеты фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата.
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» хотят обменяться футболистами
Как пишет источник, сделка поспособствует налаживанию трансферных отношений между «Ювентусом» и «Барселоной».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил Янгу новый контракт
Руководство манкунианского клуба вступило в переговоры с 34-летним футболистом и предложило ему новый трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2021-го года.
Шоу-бизнес
Тимати проспорил дочери и сбрил бороду
Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
Футбол
«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова»
В своем Twitter-е «Ростов» объявил о подписании контракта с 25-летним защитником «Тамбова» Максимом Осипенко.
Происшествия
В Севастополе годовалый ребенок выпал из окна
Происшествия