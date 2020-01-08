Финансы

РамблерРамблерКурс рубля: евро опустился ниже 68 рублей

Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей. Курс евро расчетами «завтра» на 21.33 по Москве снижался до 67,96 рубля. Доллар также побил рекорд и опускался до 61,11 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро

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Рубль снижается к доллару и евро

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Курс евро опустился ниже 68 рублей

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Рубль корректируется вниз к доллару и евро после активного роста в каникулы

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Курс евро опустился ниже 68 руб. впервые за почти год

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Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2018 года

Известиявчера в 12:48
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Экономика

Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
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Политика

На Украине объявлен траур по жертвам катастрофы в Иране

На Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы украинского авиалайнера в Тегеране.
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Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

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Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

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AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
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Спорт

AFP: WADA отправит уведомление о споре с РУСАДА в CAS до конца недели

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправит уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS) до конца текущей недели.
ТАСС Спорт вчера в 14:14
Технологии

«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:36
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом

Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
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Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана

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Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
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В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

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Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Футбол

Шкурин перешел в «Динамо-Брест». Ранее им интересовался ЦСКА

Спорт-Экспресс вчера в 21:06
Энергетика

Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа

Китай разрешит зарубежным компаниям вести разведку и добычу нефти и газа в стране, сообщает AFP.
Коммерсантъ 02:21
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете

Известия 02:19
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Драйвер NVIDIA GeForce 441.87 позволяет ограничивать FPS

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce 441.87 для ОС Windows.
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Шнуров высмеял новые фильмы Бондарчука и Кравчука

Московский Комсомолец 01:02
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
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В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Экономика

Акции «Мечела» подорожали на 29%

Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Ведомости вчера в 08:34
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
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Хоккей

Овечкин силовым приемом спровоцировал драку в матче НХЛ

Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал виновником драки в матче регулярного чемпионата с "Филадельфией Флайерз".
РИА Новости 00:52
Происшествия

Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
РИА Новости вчера в 18:17
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

РИА Новости 00:27
Общество

Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак

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Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Ерозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
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