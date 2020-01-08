Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.
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Курс евро опустился ниже 68 рублей

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Тегеран с Хиросимой сравнил ветеран спецназа Военно-морского флота США «Морские котики» Роберт О’Нил, утверждающий, что именно он уничтожил бывшего «террориста № 1» Усаму бен Ладена, 8 января на своей странице в Twitter.
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Режиссёр «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж» снимет «Мастера и Маргариту»

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