Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.
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Авто
Марка Ravon выпустит конкурента Lada
Политика
В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану
В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Биатлон
Миронова откроет спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Экономика
Отключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов
Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран.
Футбол
«Челси» сделал предложение по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу
«Челси» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщают английские СМИ.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Происшествия
Опубликован список погибших при крушении самолета в Тегеране
В Сети появился список погибших при крушении самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Футбол
Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года
Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Микколи проиграл апелляцию и приговорён к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Политика
Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям, в случае если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Армия и оружие
Предполагаемый убийца Усамы бен Ладена сравнил Тегеран с Хиросимой
Тегеран с Хиросимой сравнил ветеран спецназа Военно-морского флота США «Морские котики» Роберт О’Нил, утверждающий, что именно он уничтожил бывшего «террориста № 1» Усаму бен Ладена, 8 января на своей странице в Twitter.
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Наука
Искусственный интеллект настроили на рак груди
Искусственный интеллект (ИИ) теперь может диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей.
Армия и оружие
Трамп переговорил с Нетаньяху на фоне кризиса с Ираном
Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом.
Кино
Режиссёр «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж» снимет «Мастера и Маргариту»
Австралийский режиссёр Баз Лурман займётся съёмками «Мастера и Маргариты».
Происшествия
В аварии в Подмосковье погибли четыре человека
Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.
Космос
На Венере нашли молодые лавовые потоки
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Гаджеты
Выходит новая версия хита продаж Redmi Note 8 Pro
Уже завтра желающие смогут купить Redmi Note 8 Pro в новом ярком цвете Orange Twilight, причем покупателям будут предложены две версии, оснащенные 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Происшествия
Тело ребенка нашли в отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета
Сотрудники парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль обнаружили тело ребенка в отсеке шасси на самолете, прилетевшем из Абиджана, экономической столицы африканской страны Кот- д'Ивуар.
Космос
Стало известно меню первого космического экипажа Индии
В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
Авто
Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 2020 года российских автомобилистов ожидает большое количество нововведений: Выдача номеров под ключ.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Наука
Свинец превратили в сверхпрочный материал под экстремальным давлением
Чтобы изучить, как меняется прочность свинца под давлением, исследователи быстро сжали образец с помощью лазеров, которыми располагает Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, расположенная в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Армена Джигарханяна решила вернуться к нему из США
Бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова решила вернуться к нему, отказавшись от жизни в Америке.