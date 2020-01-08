Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.
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Армия и оружие
Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам в Ираке
Вооруженные силы Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Общество
Молдавия несет бюджетные потери из-за «Турецкого потока»
Бюджет Молдавии несет убытки из-за того, что газовая магистраль «Турецкий поток» начала обеспечивать «голубым топливом» Болгарию и Турцию в обход страны, тем самым лишив Кишинев возможности получать плату за транзит.
Общество
Жители Приморья не смогут есть китайские морепродукты
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Футбол
«Реал» одолел «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
Кино
Новогоднюю киногонку в России выиграла комедия о перевоспитании мажора
По сравнению с началом прошлого года кинотеатры недосчитались не меньше 5% кассы, говорят опрошенные «Ведомостями» участники рынка.
Армия и оружие
Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»
Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Общество
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Происшествия
В Челябинске педофил напал на школьниц
В Челябинске две школьницы подверглись нападению педофила. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
Политика
Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Политика
Путин и Эрдоган предложили прекратить огонь в Ливии 12 января
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к урегулированию конфликта в Ливии и выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий с 12 января.
Политика
Депутат Госдумы заявил о риске мирового конфликта из-за США и Ирана
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал конфликт США и Ирана.
Политика
Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
Армия и оружие
Венедиктов считает, что Третья мировая война уже идет и России придется в ней участвовать
США, имея в виду нефтяные интересы, преследуют свои цели. Война эта началась не вчера и не сегодня.
Общество
Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
"Крымская" зима в Москве постепенно сменится европейской, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
Общество
ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных
Как следует из проекта документа по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собраны доступные вакансии.
Космос