Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Отмечается, что курс евро опускался до 67,96 рубля.

Общество Молдавия несет бюджетные потери из-за «Турецкого потока» Бюджет Молдавии несет убытки из-за того, что газовая магистраль «Турецкий поток» начала обеспечивать «голубым топливом» Болгарию и Турцию в обход страны, тем самым лишив Кишинев возможности получать плату за транзит.

Происшествия Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Армия и оружие США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.

Политика Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Политика Путин и Эрдоган предложили прекратить огонь в Ливии 12 января Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к урегулированию конфликта в Ливии и выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий с 12 января.