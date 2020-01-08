Финансы
Фонтанка.РуКурс евро опустился ниже 68 рублей впервые за год
Впервые с 11 января 2018 года евро упал ниже 68 рублей. Как сообщается на сайте Московской биржи, к 22:38 курс евро расчетами «завтра» снизился на 1,13 рубля – до 68,0275 рубля. В ходе торгов курс евро колебался в диапазоне от минимального 67,96 рубля до максимального 69,10 рубля, отмечает РБК.
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