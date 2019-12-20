Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК07:26

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости07:11

Курс евро опустился до 69 рублей

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Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газета06:41

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет06:30

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ07:09

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском06:03
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Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

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Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
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Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

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Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

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Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

В 1965 году актриса исполнила роль девушки Джеймса Бонда в картине "Шаровая молния".
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Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
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Меньше и дешевле «Соляриса»: представлен мини-седан Hyundai Aura

Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
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Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
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Стали известны сроки восстановления Фарфана

Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал о сроках восстановления перуанского форварда красно-зеленых Джеферссона Фарфана, сообщает "Чемпионат".
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Рыбаки предупредили о возможных перебоях в промысле краба в январе

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