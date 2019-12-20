Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
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При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
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Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth
Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
Политика
Ведущий НТВ раскритиковал «цирк» на пресс-конференции Путина
Ведущий программы «Место встречи» на телеканале «НТВ» Андрей Норкин раскритиковал поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Политика
Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной
Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
Политика
Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках
Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Финансы
Российские банки за 11 месяцев увеличили прибыль на 46%
Вклады физлиц в банках в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,5 трлн руб.
Экономика
Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда
В 1965 году актриса исполнила роль девушки Джеймса Бонда в картине "Шаровая молния".
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Авто
Меньше и дешевле «Соляриса»: представлен мини-седан Hyundai Aura
Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
Хоккей
Канадский форвард Макмиллан перешел в «Авангард»
Теннис
Рублев занял пятое место на турнире в Абу-Даби
Российский теннисист Андрей Рублев переиграл корейца Хёна Чона в матче за пятое место турнира в Абу-Даби.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Происшествия
Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
Религия
Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину
«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Футбол
Стали известны сроки восстановления Фарфана
Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал о сроках восстановления перуанского форварда красно-зеленых Джеферссона Фарфана, сообщает "Чемпионат".
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Музыка
Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке
Политика
США создают фонд в $1 млрд «для изменения реальности в Европе»
В комментариях ABC Мерфи заявил о том, что американские политики "пытаются найти новые и изобретательные пути по изменению реальности в Европе".
Экономика
Рыбаки предупредили о возможных перебоях в промысле краба в январе
О возможных сбоях в промысле краба на Дальнем Востоке предупредила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).